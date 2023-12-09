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MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

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Medya
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MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

2023-12-09 16:03:44
MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına yönelik Türkiye’den iki önemli uyarının gittiği ortaya çıktı. Peki MOSSAD MİT'e neden teşekkür etti? İsrail’in Filistin’e yönelik katliamı devam ederken, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, “Mossad, aralarında Türkiye'nin de olduğu bir dizi ülkede Hamas yöneticilerine suikast hazırlığı yapıyor” iddialarını yazmıştı.

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Foto - MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Yine gazetede İsrail yönetiminin 7 Ekim baskınından beri suikast planları yaptığı iddiaları yer almıştı. Bu iddialar yabancı basında yer alırken Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu ifadeler sorulmuş ve Erdoğan şu şekilde konuşmuştu: “Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar...Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir.”

#2
Foto - MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise kaleme aldığı yazısında MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiğini yazdı. Selvi’nin yazısında yer alan ilgili kısım şu şekilde: "Anadolu Ajansı’na konuşan istihbarat yetkilileri, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasadışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

#3
Foto - MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

İMAJI SARSILDI Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı eylem MOSSAD’ın imajını sarstı. Hatta alay konusu olmasına neden oldu. Netanyahu kendini kurtarmak, MOSSAD bozulan imajını düzeltmek için bu tür açıklamalar yapıyor ama bunun bedeli çok ağır olabilir. Çünkü ne MOSSAD eski MOSSAD ne MİT eski MİT.

#4
Foto - MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

MOSSAD MİT’E TEŞEKKÜR ETMİŞ Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı eylemin istihbaratını alamayan MOSSAD rehinelerin kurtarılması konusunda MİT’ten yardım istemiş. Rehinelerin kurtarılması için Katar, Mısır ve ABD ile yoğun bir müzakere yürüten MİT, geçici ateşkes sürecinde Hamas’ın rehinelerin bir bölümünün bırakılmasını sağlamıştı. MOSSAD bunun üzerine MİT’e teşekkür üzerine teşekkür etmiş.”

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