2023-12-09 16:03:44 MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız
İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına yönelik Türkiye’den iki önemli uyarının gittiği ortaya çıktı. Peki MOSSAD MİT'e neden teşekkür etti? İsrail’in Filistin’e yönelik katliamı devam ederken, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, “Mossad, aralarında Türkiye'nin de olduğu bir dizi ülkede Hamas yöneticilerine suikast hazırlığı yapıyor” iddialarını yazmıştı.