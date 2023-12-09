MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Yine gazetede İsrail yönetiminin 7 Ekim baskınından beri suikast planları yaptığı iddiaları yer almıştı. Bu iddialar yabancı basında yer alırken Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu ifadeler sorulmuş ve Erdoğan şu şekilde konuşmuştu: “Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar...Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir.”