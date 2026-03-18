Mossad ajanı idam edildi! Türk halkı sitem etti
İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu belirtilen bir isim daha idam edildi. Gelişme Türk kamuoyunda dikkat çekici şekilde yorumlandı.
Ülkemizde yakalanan Mossad ajanları bilindiği üzere Türkiye'deki cezaevlerinde besleniyor. Türk kamuoyu ajanlık yapan isimlerin İran'daki gibi cezalandırılmasını, idam cezasının böyle durumlarda uygulanmasını talep ediyor.
Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi." ifadelerine yer verildi.
Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü gözaltına alınmıştı.
İran’da ABD-İsrail saldırılarının olduğu bugünlerde İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
İranlı yetkililer, ulusal güvenliğe karşı faaliyetlere ilişkin sert tedbirlerin devam edeceğini belirtiyor.
