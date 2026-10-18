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Montella'nın yeni adresi tam bomba

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Montella'nın yeni adresi tam bomba

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Vincenzo Montella'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, İtalyan teknik adamın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir haber geldi.

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Foto - Montella'nın yeni adresi tam bomba

AA'nın aktardığı haberde, Montella'nın Serie A temsilcisi Napoli'nin teknik direktörlük seçenekleri arasında yer aldığı iddia edildi.

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Foto - Montella'nın yeni adresi tam bomba

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından A Milli Takım teknik direktörlüğünden alınan Vincenzo Montella için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

#3
Foto - Montella'nın yeni adresi tam bomba

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli'nin aldığı sonuçlardan memnun olmayan başkan Aurelio De Laurentiis, Allegri ile yolların ayrılması halinde A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı göreve getirmeyi düşünüyor.

#4
Foto - Montella'nın yeni adresi tam bomba

Aurelio De Laurentiis'in alternatifleri arasında Igor Tudor ve Thiago Motta'nın da yer aldığı iddia edildi.

#5
Foto - Montella'nın yeni adresi tam bomba

Ancak Tudor ve Motta ihtimallerinin düşük olduğu düşünülüyor.

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Yorumlar

145319

Het zaman söylüyoruz milli takımımız başına milli adam gerek italya italya ile maç var milli takımımız basında italyan var maç sonu gördük hiç üzülme yok

Mak

Cok efendi bizden birisi gibi bi adamdi amma futbolcularin tam beceriksizlikleri adami harcatdi,futbolcularda futbol zekasi SIFIR
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