Montella'nın yeni adresi tam bomba
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Vincenzo Montella'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, İtalyan teknik adamın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir haber geldi.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Vincenzo Montella'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, İtalyan teknik adamın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir haber geldi.
AA'nın aktardığı haberde, Montella'nın Serie A temsilcisi Napoli'nin teknik direktörlük seçenekleri arasında yer aldığı iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından A Milli Takım teknik direktörlüğünden alınan Vincenzo Montella için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli'nin aldığı sonuçlardan memnun olmayan başkan Aurelio De Laurentiis, Allegri ile yolların ayrılması halinde A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı göreve getirmeyi düşünüyor.
Aurelio De Laurentiis'in alternatifleri arasında Igor Tudor ve Thiago Motta'nın da yer aldığı iddia edildi.
Ancak Tudor ve Motta ihtimallerinin düşük olduğu düşünülüyor.
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