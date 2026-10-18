İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

Azerbaycan ile barış sürecinde ilerleme Mirzoyan, konuşmasında Ermenistan'ın komşularıyla ilişkilerini geliştirmeyi dış politikasının temel öncelikleri arasında gördüğünü belirtti. Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir barış dönemine girildiğini ifade eden Mirzoyan, iki ülke arasında ticaretin başladığını ve bölgesel ulaşım bağlantılarının açılması yönünde adımlar atıldığını söyledi. Ermeni Bakan, “Azerbaycan ile yeni bir barış tesis ettik ve ikili ticarete başladık. Ulaşım ve transit geçiş için topraklarımızı birbirimize açıyor, bölgesel bağlantıların önündeki engelleri kaldırıyoruz” dedi. Bununla birlikte barış sürecinin tamamen sonuçlanmadığını da kabul etti. Mirzoyan, Azerbaycan ile çözülmesi gereken bazı hassas meselelerin hâlâ bulunduğunu belirterek, barışın kalıcı hale gelmesi için ilave adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile normalleşme süreci de Güney Kafkasya'da ulaşım ve ticaret bağlantılarının yeniden kurulmasına yönelik bu geniş çerçevenin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Güney Kafkasya'da ulaşım koridorları yeniden şekilleniyor Ermenistan ile Azerbaycan arasında ulaşım bağlantılarının açılması, yalnızca iki ülkeyi değil, Türkiye ve daha geniş Avrasya coğrafyasını da ilgilendiriyor. Mirzoyan, ABD'nin Güney Kafkasya'da ulaşım hatlarının açılması ve bölgesel bağlantıların önündeki engellerin kaldırılması konusunda önemli rol oynadığını söyledi. Ermeni Bakan'a göre bu süreç, Avrupa ile Asya arasında yeni ticaret ve transit olanakları yaratabilir. Mirzoyan, ortaya çıkacak ulaşım bağlantılarının Portekiz'den Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafya açısından önem taşıyabileceğini belirtti. Bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesinin, Avrupa Birliği ve ABD'nin de çıkarlarına hizmet edeceğini savundu. Türkiye-Ermenistan sınırının açılması halinde, iki ülke arasında doğrudan kara ticaretinin gelişmesi ve bölgesel taşımacılık seçeneklerinin çeşitlenmesi mümkün olabilecek. Ancak sınırın hangi koşullarda açılacağı ve ticari geçişlerin kapsamı konusunda henüz açıklanmış kesin bir takvim bulunmuyor. Rusya ile ilişkilerde hassas denge Mirzoyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasının Rusya ile ilişkiler açısından yaratabileceği sonuçlara da değindi. Ermenistan ile Rusya arasında tarihsel olarak güçlü bağlar bulunduğunu hatırlatan Mirzoyan, bu ilişkilerin bugün de sürdüğünü belirtti. Ancak Erivan'ın dış politika tercihlerine Moskova'nın nasıl tepki vereceğinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi. Mirzoyan, “Kimse yeni düşmanlar edinmek istemiyor. Biz de herhangi bir üçüncü tarafa zarar verme niyetinde değiliz” ifadelerini kullandı. Ermeni Bakan, ülkesinin Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken komşularıyla mevcut ilişkilerini de korumayı hedeflediğini vurguladı. Bu yaklaşım, Ermenistan'ın Batı ile yakınlaşma arayışını Rusya ile doğrudan bir kopuşa dönüştürmeden sürdürme isteğine işaret ediyor. Ermenistan-AB ilişkileri hiç olmadığı kadar yakın Mirzoyan, Avrupa Birliği ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geçmişe kıyasla çok daha derin ve kapsamlı hale geldiğini söyledi. İş birliğinin artık yalnızca siyasi diyalog ve ekonomik ilişkilerle sınırlı olmadığını belirten Ermeni Bakan, güvenlik ve dış politika alanlarında da önemli ilerleme sağlandığını kaydetti. Mirzoyan'ın aktardığı başlıca gelişmeler arasında AB ile vize serbestisi diyaloğunun sürdürülmesi, Ermenistan-Azerbaycan sınırında görev yapan AB gözlem misyonunun faaliyetleri ve hibrit tehditlerle mücadeleye yönelik yeni destek mekanizmaları bulunuyor. Ermenistan'ın AB üyeliğine aday ülke olmamasına rağmen çeşitli Avrupa programlarından yararlandığını belirten Mirzoyan, AB'nin Ermenistan'ın ihracat pazarlarını çeşitlendirmesine yardımcı olmak amacıyla özerk ticaret tedbirleri kabul ettiğini söyledi. Ermenistan'ın dünyanın farklı bölgelerindeki AB misyonlarına katılmasına imkân sağlayacak bir anlaşmanın da imzalandığını aktardı. Ülkenin ayrıca AB'nin Dayanıklılık ve Büyüme Planı kapsamında destek aldığını ve Avrupa Barış Fonu olanaklarından yararlandığını belirtti. AB üyeliği konusunda henüz kesin karar yok Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki ilerlemeye rağmen Mirzoyan, Ermenistan'ın nihai hedefinin tam üyelik olup olmadığı konusunda kesin bir yanıt vermedi. Ermenistan'ın 2025 ilkbaharında AB'ye katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin bir yasa kabul ettiğini hatırlattı. Ancak ülkede AB üyeliği konusunda kapsamlı bir toplumsal tartışmanın henüz yapılmadığını söyledi. Mirzoyan, sürecin nihai olarak nereye ulaşacağını bugün ne Ermenistan'ın ne Avrupa Birliği'nin ne de üye ülkelerin bildiğini ifade etti. Bu nedenle Erivan'ın Avrupa ile yakınlaşmasının otomatik olarak kısa vadede AB üyelik başvurusuna veya adaylık statüsüne dönüşeceği yönünde kesin bir değerlendirme yapılmıyor. ABD ve AB'nin Güney Kafkasya çıkarları örtüşüyor Mirzoyan, Güney Kafkasya'da ABD ile Avrupa Birliği'nin çıkarlarının birbirleriyle çatışmadığını, aksine önemli ölçüde örtüştüğünü savundu. ABD'nin özellikle Ermenistan-Azerbaycan ulaşım bağlantılarının yeniden açılmasında etkin rol oynadığını belirten Ermeni Bakan, Avrupa ülkelerinin de bu gelişmelerden yararlanabileceğini söyledi. Mirzoyan'a göre bölgesel ulaşım hatlarının geliştirilmesi, Batı ile Doğu arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak. Bu süreçte Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın yanı sıra Avrupa Birliği, ABD ve diğer bölgesel aktörlerin çıkarları da önem taşıyor. Türkiye açısından ekonomik ve jeopolitik önemi Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bakımından önemli bir diplomatik adım olacak. Sınırın yeniden açılması, özellikle Türkiye'nin doğu illeri ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret, taşımacılık ve turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Bölgesel ölçekte ise Azerbaycan-Ermenistan barış süreciyle birlikte değerlendirilmesi gereken daha geniş bir ekonomik entegrasyon fırsatı ortaya çıkabilir. Ankara açısından önemli başlıklardan biri, Ermenistan ile normalleşmenin Azerbaycan ile stratejik ilişkiler ve Güney Kafkasya'daki ulaşım projeleriyle uyumlu biçimde ilerlemesi. Ayrıca sınırın açılması, Türkiye'nin Güney Kafkasya üzerinden Orta Asya ve Avrupa arasındaki ticaret bağlantılarındaki rolünü güçlendirebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Bununla birlikte normalleşmenin ekonomik ve jeopolitik sonuçları, sınır geçişlerinin kapsamına, ulaşım anlaşmalarına ve bölgedeki siyasi uzlaşmaların uygulanmasına bağlı olacak. Mirzoyan'ın açıklamaları, Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde önemli bir ilerleme sağlandığına işaret ediyor. Ancak sınırın ne zaman ve hangi koşullarda açılacağına ilişkin resmî bir karar açıklanmış değil. Kaynak: paraanaliz