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İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

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İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye ile normalleşmenin ileri aşamada olduğunu ve sınırın her an açılabileceğini söyledi... İki ülke arasındaki sınırın her an açılabileceğini söyledi.

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Foto - İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecinde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, iki ülke arasındaki sınırın her an açılabileceğini söyledi.

#2
Foto - İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

Mirzoyan, “Yarın sabah uyandığımızda haberlerde ‘Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı’ başlığını görmemiz tamamen mümkün” dedi. Ermeni Bakan, Azerbaycan ile barış sürecinin ilerlediğini, bölgesel ulaşım bağlantılarının açılmaya başladığını ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin de tarihinin en ileri seviyesine ulaştığını vurguladı.

#3
Foto - İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecinde önemli ilerleme sağlandığını belirterek, iki ülke arasındaki sınırın her an açılabileceğini söyledi. Mirzoyan, “Yarın sabah uyandığımızda haberlerde ‘Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı’ başlığını görmemiz tamamen mümkün” dedi. Ermeni Bakan, Azerbaycan ile barış sürecinin ilerlediğini, bölgesel ulaşım bağlantılarının açılmaya başladığını ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin de tarihinin en ileri seviyesine ulaştığını vurguladı.

#4
Foto - İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

“Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Sınır hâlâ kapalı ancak sürecin artık önemli ölçüde olgunlaştığını düşünüyorum. Öyle ki yarın sabah uyandığımızda haberlerde ‘Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı’ başlığını görmemiz tamamen mümkün.” Mirzoyan'ın açıklamaları, Ankara ile Erivan arasındaki normalleşme görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçilebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bununla birlikte Ermeni Bakan, sınırın açılmasına ilişkin kesin bir tarih açıklamadı.

#5
Foto - İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması

Azerbaycan ile barış sürecinde ilerleme Mirzoyan, konuşmasında Ermenistan'ın komşularıyla ilişkilerini geliştirmeyi dış politikasının temel öncelikleri arasında gördüğünü belirtti. Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir barış dönemine girildiğini ifade eden Mirzoyan, iki ülke arasında ticaretin başladığını ve bölgesel ulaşım bağlantılarının açılması yönünde adımlar atıldığını söyledi. Ermeni Bakan, “Azerbaycan ile yeni bir barış tesis ettik ve ikili ticarete başladık. Ulaşım ve transit geçiş için topraklarımızı birbirimize açıyor, bölgesel bağlantıların önündeki engelleri kaldırıyoruz” dedi. Bununla birlikte barış sürecinin tamamen sonuçlanmadığını da kabul etti. Mirzoyan, Azerbaycan ile çözülmesi gereken bazı hassas meselelerin hâlâ bulunduğunu belirterek, barışın kalıcı hale gelmesi için ilave adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile normalleşme süreci de Güney Kafkasya'da ulaşım ve ticaret bağlantılarının yeniden kurulmasına yönelik bu geniş çerçevenin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Güney Kafkasya'da ulaşım koridorları yeniden şekilleniyor Ermenistan ile Azerbaycan arasında ulaşım bağlantılarının açılması, yalnızca iki ülkeyi değil, Türkiye ve daha geniş Avrasya coğrafyasını da ilgilendiriyor. Mirzoyan, ABD'nin Güney Kafkasya'da ulaşım hatlarının açılması ve bölgesel bağlantıların önündeki engellerin kaldırılması konusunda önemli rol oynadığını söyledi. Ermeni Bakan'a göre bu süreç, Avrupa ile Asya arasında yeni ticaret ve transit olanakları yaratabilir. Mirzoyan, ortaya çıkacak ulaşım bağlantılarının Portekiz'den Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafya açısından önem taşıyabileceğini belirtti. Bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesinin, Avrupa Birliği ve ABD'nin de çıkarlarına hizmet edeceğini savundu. Türkiye-Ermenistan sınırının açılması halinde, iki ülke arasında doğrudan kara ticaretinin gelişmesi ve bölgesel taşımacılık seçeneklerinin çeşitlenmesi mümkün olabilecek. Ancak sınırın hangi koşullarda açılacağı ve ticari geçişlerin kapsamı konusunda henüz açıklanmış kesin bir takvim bulunmuyor. Rusya ile ilişkilerde hassas denge Mirzoyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasının Rusya ile ilişkiler açısından yaratabileceği sonuçlara da değindi. Ermenistan ile Rusya arasında tarihsel olarak güçlü bağlar bulunduğunu hatırlatan Mirzoyan, bu ilişkilerin bugün de sürdüğünü belirtti. Ancak Erivan'ın dış politika tercihlerine Moskova'nın nasıl tepki vereceğinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi. Mirzoyan, “Kimse yeni düşmanlar edinmek istemiyor. Biz de herhangi bir üçüncü tarafa zarar verme niyetinde değiliz” ifadelerini kullandı. Ermeni Bakan, ülkesinin Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken komşularıyla mevcut ilişkilerini de korumayı hedeflediğini vurguladı. Bu yaklaşım, Ermenistan'ın Batı ile yakınlaşma arayışını Rusya ile doğrudan bir kopuşa dönüştürmeden sürdürme isteğine işaret ediyor. Ermenistan-AB ilişkileri hiç olmadığı kadar yakın Mirzoyan, Avrupa Birliği ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geçmişe kıyasla çok daha derin ve kapsamlı hale geldiğini söyledi. İş birliğinin artık yalnızca siyasi diyalog ve ekonomik ilişkilerle sınırlı olmadığını belirten Ermeni Bakan, güvenlik ve dış politika alanlarında da önemli ilerleme sağlandığını kaydetti. Mirzoyan'ın aktardığı başlıca gelişmeler arasında AB ile vize serbestisi diyaloğunun sürdürülmesi, Ermenistan-Azerbaycan sınırında görev yapan AB gözlem misyonunun faaliyetleri ve hibrit tehditlerle mücadeleye yönelik yeni destek mekanizmaları bulunuyor. Ermenistan'ın AB üyeliğine aday ülke olmamasına rağmen çeşitli Avrupa programlarından yararlandığını belirten Mirzoyan, AB'nin Ermenistan'ın ihracat pazarlarını çeşitlendirmesine yardımcı olmak amacıyla özerk ticaret tedbirleri kabul ettiğini söyledi. Ermenistan'ın dünyanın farklı bölgelerindeki AB misyonlarına katılmasına imkân sağlayacak bir anlaşmanın da imzalandığını aktardı. Ülkenin ayrıca AB'nin Dayanıklılık ve Büyüme Planı kapsamında destek aldığını ve Avrupa Barış Fonu olanaklarından yararlandığını belirtti. AB üyeliği konusunda henüz kesin karar yok Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki ilerlemeye rağmen Mirzoyan, Ermenistan'ın nihai hedefinin tam üyelik olup olmadığı konusunda kesin bir yanıt vermedi. Ermenistan'ın 2025 ilkbaharında AB'ye katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin bir yasa kabul ettiğini hatırlattı. Ancak ülkede AB üyeliği konusunda kapsamlı bir toplumsal tartışmanın henüz yapılmadığını söyledi. Mirzoyan, sürecin nihai olarak nereye ulaşacağını bugün ne Ermenistan'ın ne Avrupa Birliği'nin ne de üye ülkelerin bildiğini ifade etti. Bu nedenle Erivan'ın Avrupa ile yakınlaşmasının otomatik olarak kısa vadede AB üyelik başvurusuna veya adaylık statüsüne dönüşeceği yönünde kesin bir değerlendirme yapılmıyor. ABD ve AB'nin Güney Kafkasya çıkarları örtüşüyor Mirzoyan, Güney Kafkasya'da ABD ile Avrupa Birliği'nin çıkarlarının birbirleriyle çatışmadığını, aksine önemli ölçüde örtüştüğünü savundu. ABD'nin özellikle Ermenistan-Azerbaycan ulaşım bağlantılarının yeniden açılmasında etkin rol oynadığını belirten Ermeni Bakan, Avrupa ülkelerinin de bu gelişmelerden yararlanabileceğini söyledi. Mirzoyan'a göre bölgesel ulaşım hatlarının geliştirilmesi, Batı ile Doğu arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak. Bu süreçte Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın yanı sıra Avrupa Birliği, ABD ve diğer bölgesel aktörlerin çıkarları da önem taşıyor. Türkiye açısından ekonomik ve jeopolitik önemi Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bakımından önemli bir diplomatik adım olacak. Sınırın yeniden açılması, özellikle Türkiye'nin doğu illeri ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret, taşımacılık ve turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Bölgesel ölçekte ise Azerbaycan-Ermenistan barış süreciyle birlikte değerlendirilmesi gereken daha geniş bir ekonomik entegrasyon fırsatı ortaya çıkabilir. Ankara açısından önemli başlıklardan biri, Ermenistan ile normalleşmenin Azerbaycan ile stratejik ilişkiler ve Güney Kafkasya'daki ulaşım projeleriyle uyumlu biçimde ilerlemesi. Ayrıca sınırın açılması, Türkiye'nin Güney Kafkasya üzerinden Orta Asya ve Avrupa arasındaki ticaret bağlantılarındaki rolünü güçlendirebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Bununla birlikte normalleşmenin ekonomik ve jeopolitik sonuçları, sınır geçişlerinin kapsamına, ulaşım anlaşmalarına ve bölgedeki siyasi uzlaşmaların uygulanmasına bağlı olacak. Mirzoyan'ın açıklamaları, Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde önemli bir ilerleme sağlandığına işaret ediyor. Ancak sınırın ne zaman ve hangi koşullarda açılacağına ilişkin resmî bir karar açıklanmış değil. Kaynak: paraanaliz

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

30 Yıllık Kilit Kırılıyor mu? Türkiye-Ermenistan Normalleşmesinde Son Düzlük! Güney Kafkasya coğrafyası, otuz yılı aşkın bir süredir devam eden soğuk rüzgarların, kapalı sınırların ve diplomatik tıkanıklıkların ardından tarihi bir eşiğin eşiğine gelmiş bulunuyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan tarafından yapılan ve normalleşme sürecinin ileri bir aşamada olduğunu, sınırların her an açılabileceğini belirten açıklamalar, bölgedeki jeopolitik dengelerin yeniden şekillenmekte olduğunun en somut göstergesidir. Birinci Karabağ Savaşı’nın gölgesinde 1993 yılında mühürlenen Türkiye-Ermenistan sınırı, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri koparmakla kalmamış, aynı zamanda tüm bölgeyi lojistik ve ekonomik bir izolasyona mahkum etmiştir. Bugün gelinen noktada, Ankara ve Erivan hatlarında atılan adımlar, bu otuz yıllık kilidin nihayet kırılmak üzere olduğunu düşündürmektedir. Tarihin akışı, milletlerin kaderini bazen askeri zaferlerle bazen de masada yürütülen sabırlı diplomatik hamlelerle belirler. Türkiye ile Ermenistan arasında özel temsilciler düzeyinde başlatılan ve liderlerin iradesiyle desteklenen görüşmeler, bugüne kadar kağıt üzerinde kalan pek çok kararın sahada karşılık bulmasını sağlamıştır. Sınır kapılarının ilk etapta üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılması yönünde varılan mutabakat, teknik altyapı çalışmalarının hızlanmasıyla artık somut bir gerçekliğe dönüşmektedir. Alican ve Akyaka sınır kapılarındaki köprülerin onarılması, gümrük binalarının hazır hale getirilmesi ve ulaştırma hatlarının elden geçirilmesi, iki devletin de bu kez geçmişin bagajlarından sıyrılarak ileriye bakma kararlılığında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zira samimiyetle atılmayan hiçbir adım, sınır hatlarındaki bu fiziki hareketliliği doğuramazdı. Bu normalleşme adımları kuşkusuz bölgesel dinamiklerden ve özellikle Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış antlaşması sürecinden bağımsız düşünülemez. Ankara’nın, Bakü ile tam bir koordinasyon ve dayanışma içinde yürüttüğü bu strateji, Kafkasya’da kalıcı bir huzur ikliminin tesisi için en rasyonel zemindir. Yıllardır çatışma ve güvensizlik sarmalında patinaj yapan bölge, sınırların açılmasıyla birlikte yeni bir ekonomik entegrasyon dönemine kapı aralayacaktır. Lojistik hatların işlerlik kazanması, Doğu Anadolu bölgesindeki sınır ticaretinin canlanması ve Ermenistan’ın dünyaya açılan yeni bir kapı bulması, sadece refahı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda barışın en büyük garantörü olan ekonomik bağımlılığı da tesis edecektir. Ticaretin aktığı topraklarda silahların sesi uzun vadede yerini ortak geleceğin inşasına bırakmaya mecburdur. Ancak otuz yıllık bir ihtilafın bir günde tamamen çözülmesini beklemek, sahadaki siyasi realiteleri göz ardı etmek demektir. Sınırların açılma aşamasına gelmiş olması, sürecin önündeki tüm engellerin kalktığı anlamına gelmemektedir. Ermenistan iç siyasetindeki radikal muhalefetin direnci ve diaspora çevrelerinin statükodan beslenen tutumu, bu tarihi adımı sabote etme potansiyelini barındırmaya devam etmektedir. Buna rağmen, devlet aklının ve bölgesel gerçeklerin dayattığı barış ihtiyacı, yapay krizlerin ve geçmişin karanlık dehlizlerinde kaybolmanın ötesine geçmeyi zorunlu kılmaktadır. Mirzoyan’ın işaret ettiği o son düzlük, eğer cesaretle ve kararlılıkla geçilirse, Güney Kafkasya’da yapay duvarların yıkıldığı ve coğrafyanın kendi doğal mecrasına döndüğü yeni bir çağın başlangıcı olarak tarihe geçecektir.

Vay vay

Açalım,açalım.. Bu ara Azerbaycan ile aramız limoni..
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