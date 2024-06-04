Montella’dan eleştirilere yanıt! “Hoşuma gitmiyor"

'FORVETSİZ OYNAMIYORUZ' Forvetsiz oynamadığını söyleyen Vincenzo Montella, "Benim önceliğim fiziksel ve taktiksel olarak hangileri hazır, bu benim öncelikli baktığım değerdir. Forvetsiz oynuyorsunuz gibi tabirler benim hoşuma gitmiyor. Son maçlarda 4 ofansif oyuncu ile oynuyoruz. O yüzden böyle demeniz hoşuma gitmiyor. 2 metre boyunca pivot diyorsanız bu bana göre değil çünkü takımın dengesi çok önemli Bütün futbolcularımız ofansif oyuncular. Kaptanımız ofansif anlamda dünyanın önde gelen orta sahalarından aynı şekilde defansif anlamda da oynayabilen bir oyuncumuz. Forvetsiz oynamıyoruz. Ofansif yapabilmek için hızlı oyunculara ihtiyacınız vardır. En iyi forvet oyuncusu alandır. Alanı bulmak çok önemlidir" sözlerini kaydetti.