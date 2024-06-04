2024-06-04 10:39:37 Montella’dan eleştirilere yanıt! “Hoşuma gitmiyor"
A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.00’de Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella mücadelenin oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi. Hazırlık maçında İtalya gibi önemli bir rakiple oynayacaklarını söyleyen Montella, "Özel bir maç. Turnuvanın son şampiyonuna karşı oynayacağız. Benim için önemli bir test olacak. Zorluk derecesi yüksek maçları tercih etmemizin nedeni turnuvaya alışmamız için, turnuvadaki oynadığımız maçlar bu tarz olacak. O yüzden bu tarz maçları seçtik" şeklinde konuştu.