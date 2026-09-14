Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın
Türkiye ile normalleştikten sonra önemli anlaşmalara imza atan Mısır büyük bir skandala imza attı. Arap ülkesi atılan hamle sonra tepki topladı. İşte detaylar...
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Türkiye ile normalleştikten sonra önemli anlaşmalara imza atan Mısır büyük bir skandala imza attı. Arap ülkesi atılan hamle sonra tepki topladı. İşte detaylar...
Sefa Karahasan'ın haberine göre son dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Mısır, KKTC yerine Girne'deki deniz faciası için Rumlara taziye mesajı gönderdi.
Arap ülkesi Mısır, KKTC'de Girne'de meydana gelen deniz faciası ile ilgili yayınladığı mesajda Kıbrıs Rum hükümetine taziyelerini iletti.
Rum medyası bu taziye haberini ''Kahire hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti dışında adada başka hiçbir devleti tanımadığının vurgulanmasıdır'' şeklinde verdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Mısır Arap Cumhuriyeti, dost Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, hükümetine ve halkına, Kıbrıs’ın kuzey kıyıları açıklarında bir yolcu teknesinin batması sonucu meydana gelen kazanın mağdurları dolayısıyla en içten taziyelerini ifade etmekte.
Mısır Arap Cumhuriyeti ayrıca mağdurların ailelerine en içten taziyelerini sunmakta, tüm yaralılara acil şifalar dilemekte ve bu acı durumda Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışmasını teyit etmektedir.
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