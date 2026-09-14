  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekânın patronundan ürküten uyarı! “Frene basmazsak kontrolden çıkabilir” Müşterilerin ve alacaklıların durumu ne olacak? Katılımevim ve Birevim el değiştirdi, yeni sahibi bakın kim oldu? Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın Trump’ı motorin yakacak! Fiyat 10 dolara dayandı Türkiye'den gündeme oturacak yerli S-400 hamlesi: Angaje edilecek Düğün salonundan önce Erdoğan’a koştular! Genç çifte sürpriz davet Tesla Semi Avrupa'ya hazırlanıyor! Elektrik tır için tarih verildi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın

Türkiye ile normalleştikten sonra önemli anlaşmalara imza atan Mısır büyük bir skandala imza attı. Arap ülkesi atılan hamle sonra tepki topladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın

Sefa Karahasan'ın haberine göre son dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Mısır, KKTC yerine Girne'deki deniz faciası için Rumlara taziye mesajı gönderdi.

#2
Foto - Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın

Arap ülkesi Mısır, KKTC'de Girne'de meydana gelen deniz faciası ile ilgili yayınladığı mesajda Kıbrıs Rum hükümetine taziyelerini iletti.

#3
Foto - Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın

Rum medyası bu taziye haberini ''Kahire hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti dışında adada başka hiçbir devleti tanımadığının vurgulanmasıdır'' şeklinde verdi.

#4
Foto - Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Mısır Arap Cumhuriyeti, dost Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, hükümetine ve halkına, Kıbrıs’ın kuzey kıyıları açıklarında bir yolcu teknesinin batması sonucu meydana gelen kazanın mağdurları dolayısıyla en içten taziyelerini ifade etmekte.

#5
Foto - Mısır'dan Türkiye'nin tepesini attıracak hamle: Göz göre göre yaptıklarına bakın

Mısır Arap Cumhuriyeti ayrıca mağdurların ailelerine en içten taziyelerini sunmakta, tüm yaralılara acil şifalar dilemekte ve bu acı durumda Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışmasını teyit etmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da acil durum ilanı
Dünya

Suudi Arabistan'da acil durum ilanı

Suudi Arabistan'da Ebha ve Hamis Muşayt kentleri için acil durum uyarısı yapıldı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir süre sonra, verilen tehl..
Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?
Gündem

Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında Kadir Mısıroğlu’nun ilk baskısı 1966’da yayımlanan “Yunan Mezalimi” kitabını gündeme t..
Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi
Gündem

Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü...
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında 'kamu görevlisine görevinden do..
Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
Gündem

Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar

AHBAP soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar verildi. Son tutukluluk incelemesinde mahkemenin verdiği karar belli oldu. ..
Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu
Dünya

Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu

Orta Doğu’daki savaşın enerji arzına yönelik endişeleri büyütmesi Avrupa’da pompaya ağır yansıdı. AB genelinde savaş öncesine göre benzinin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23