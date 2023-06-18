Mısır’da manastır kütüphanesinde bir incilin kapağın yapıştırılmış olarak bulundu. İşte Resulullah’ın kutsal emanetleri

4/18Tweetle Facebook'ta paylaş HIRKA-İ ŞERİF Bu mukaddes hırka sırasıyla Emeviler ve Abbasilere geçmiş bir süre Mısır'da muhafaza edilmiş olan emanetler arasındadır. Hırka-ı Şerif Abbasi halifeleri tarafından bazı merasimlerde de giyilmiştir. Osmanlı döneminde ise sultanlar çıktıkları bazı seferlerde yanında taşımıştır. Tarihi kaynaklara göre I. Ahmed'in gittiği her yere Hırka-i Şerif'i de götürmüştür.