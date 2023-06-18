2023-06-18 16:07:58 Mısır’da manastır kütüphanesinde bir incilin kapağın yapıştırılmış olarak bulundu. İşte Resulullah’ın kutsal emanetleri
Mukaddes Emanetler, Peygamber Efendimiz (SAV) ve diğer bazı peygamberlere, sahabe ve İslam alimlerine ait olan bazı eşyalardır. Kutsal Emanetler'in önemli bir kısmı Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi sırasında ve daha sonrasında getirildi. Asırlar öncesinden gelen Mukaddes Emanetler nelerdir ve nerede korunur? İşte Kutsal Emanetler hakkında bilinmesi gerekenler...