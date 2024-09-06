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Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

2024-09-06 11:29:07
Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti sonrası Kahire yönetimi kritik bir uçak siparişi yaptı.

#1
Foto - Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

GDH Defence'ta yer alan habere göre, Mısır, Lockheed Martin'den iki adet yeni C-130J-30 Super Hercules nakliye uçağı sipariş ettiğini teyit ederek bu uçakları satın alan 23. ülke oldu.

#2
Foto - Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

Duyuru 5 Eylül'de Mısır Uluslararası Hava Fuarında yapıldı. Satın alma Washington'un Yabancı Askeri Satışlar (FMS) sistemi aracılığıyla tamamlanacak ve ABD Senatosu'nun Kuzey Afrika ülkesine bir düzine kadar C-130J satışını onaylamasından iki yıl sonra gerçekleşecek.

#3
Foto - Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

ABD Dışişleri Bakanlığı ilk olarak Ocak 2022'de 12 uçaklık 2.2 milyar dolarlık potansiyel satışı onaylamış, bunu iki ay sonra Senato onayı izlemişti.

#4
Foto - Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

Mısır Hava Kuvvetleri, dünyanın en büyük C-130H filolarından birine sahip olan eski bir C-130 operatörüdür. Yaklaşık 22 adet C-130H ve üç adet C-130H-30S, 1976 ile 1990 yılları arasında teslim edildikten sonra halen hizmette. Lockheed Martin bir basın açıklamasında bu filonun “Orta Doğu Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde önemli bir varlığa sahip olduğunu ve askeri, barışı koruma, insani yardım ve doğal afet müdahale görev gereksinimlerini desteklediğini” söyledi.

#5
Foto - Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

Mısır, C-130J'yi tercih edilen orta ölçekli taktik hava aracı ve tanker olarak seçen yedi Orta Doğu ve Kuzey Afrika operatörüne katıldı. Lockheed Martin'in Hava Hareketliliği ve Deniz Görevleri iş kolunun Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rod McLean, “Bu yeni C-130J-30'lar ile Mısır Hava Kuvvetleri'nin taktik hava ikmal varlığı, Mısır, Kuzey Afrika ve dünyaya hizmet etmek için eşsiz yetenekler ve uyumlu kuvvet artışı sağlayacak” dedi.

#6
Foto - Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

Mısır'ın yeni uçakları sınır güvenliği, terörist unsurların engellenmesi, iç güvenlik tehditlerine hızlı tepki verilmesi ve insani yardım konularında kullanması bekleniyor. Mısır ayrıca uçağı bölgedeki deniz devriye görevleri ve arama kurtarma misyonları için de kullanmayı planlıyor. Son on yıldır hava ikmal filosunu kademeli olarak geliştiren Mısır, örneğin 2019 ortasında Ürdün'den iki adet ikinci el Ilyushin Il-76MF nakliye uçağı teslim aldı. Mısır Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki diğer nakliye uçakları arasında birkaç An-74TK-200A, iki düzine C-295M, birkaç DHC-5D Buffalo ve bir dizi Boeing 707 tanker/taşıma uçağı bulunuyor.

#7
Foto - Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

C-130J, modernize edilmiş tasarım unsurları, geliştirilmiş performans ve gelişmiş aviyonik özellikleriyle eski C-130 Hercules'e göre önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir. 1999 yılında tanıtılan C-130J, daha verimli Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop motorlarla güçlendirilmiş olup, daha yüksek hız, menzil ve faydalı yük kapasitesi sunmaktadır. Dijital kokpiti, durumsal farkındalığı artıran ve pilotun iş yükünü azaltan gelişmiş aviyonikler ve çift baş üstü ekranlar içerir. Lockheed Martin 545'ten fazla C-130J teslim etti ve uçağın küresel filosu 3 milyondan fazla uçuş saatini aştı.

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