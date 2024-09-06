Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

Mısır'ın yeni uçakları sınır güvenliği, terörist unsurların engellenmesi, iç güvenlik tehditlerine hızlı tepki verilmesi ve insani yardım konularında kullanması bekleniyor. Mısır ayrıca uçağı bölgedeki deniz devriye görevleri ve arama kurtarma misyonları için de kullanmayı planlıyor. Son on yıldır hava ikmal filosunu kademeli olarak geliştiren Mısır, örneğin 2019 ortasında Ürdün'den iki adet ikinci el Ilyushin Il-76MF nakliye uçağı teslim aldı. Mısır Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki diğer nakliye uçakları arasında birkaç An-74TK-200A, iki düzine C-295M, birkaç DHC-5D Buffalo ve bir dizi Boeing 707 tanker/taşıma uçağı bulunuyor.