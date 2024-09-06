Mısır lideri Sisi, Türkiye'den ayrılır ayrılmaz o uçağı sipariş etti

C-130J, modernize edilmiş tasarım unsurları, geliştirilmiş performans ve gelişmiş aviyonik özellikleriyle eski C-130 Hercules'e göre önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir. 1999 yılında tanıtılan C-130J, daha verimli Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop motorlarla güçlendirilmiş olup, daha yüksek hız, menzil ve faydalı yük kapasitesi sunmaktadır. Dijital kokpiti, durumsal farkındalığı artıran ve pilotun iş yükünü azaltan gelişmiş aviyonikler ve çift baş üstü ekranlar içerir. Lockheed Martin 545'ten fazla C-130J teslim etti ve uçağın küresel filosu 3 milyondan fazla uçuş saatini aştı.