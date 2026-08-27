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Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!

Irak'tan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkedeki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilme sürecinin 30 Eylül'de tamamlanacağını duyurdu. Askeri üslerin çekilmenin ardından Irak Savunma Bakanlığına devredileceği bildirildi. Irak, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi için tarih verdi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, devlet televizyonu el-Irakiyye'ye yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.

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Foto - Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!

TARİHİ DUYURDU: 30 EYLÜL En-Numan, çekilme işlemlerinin Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek sürecin 30 Eylül'de tamamlanacağını açıkladı. Böylece ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonun Irak'taki mevcut görevinin sona erdirilmesine yönelik takvimde kritik aşamaya gelindi.

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Foto - Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!

ALMAN ASKERLERİ ERBİL'DEN ÇEKİLDİ Koalisyon bünyesinde görev yapan Alman güçlerinin Erbil'deki çekilme çalışmalarını tamamladığını aktaran en-Numan, Irak ordusunun karadan ve havadan gerçekleştirilen intikal faaliyetlerini denetlediğini söyledi. Alman askerlerinin Erbil Havalimanı'nda kullandığı alanların havalimanı yönetimine teslim edileceği belirtildi. D iğer askeri noktaların ise Peşmerge güçlerine devredileceği bildirildi.

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Foto - Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!

ASKERİ ÜSLER IRAK'A DEVREDİLECEK Çekilme sürecinin ardından askeri üslerin geleceğine ilişkin de açıklama yapıldı. En-Numan, Uluslararası Koalisyon güçlerinin görevini tamamlamasının ardından askeri üslerin Irak Savunma Bakanlığı tarafından teslim alınacağını söyledi. Irak yönetiminin böylece koalisyon güçlerinin kullandığı askeri noktaların kontrolünü devralacağı belirtildi. 30 EYLÜL'DEN SONRA YENİ DÖNEM Koalisyon askerlerinin çekilmesi Irak'ın söz konusu ülkelerle askeri ve güvenlik ilişkilerinin tamamen kesileceği anlamına gelmeyecek. En-Numan, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi'nin 30 Eylül sonrasında koalisyon ülkeleriyle kurulacak ilişkilerin niteliğini belirlemek üzere bir komite oluşturulması talimatı verdiğini açıkladı. Yeni dönemde ilişkilerin özellikle istihbarat, bilgi paylaşımı ve silahlanma programları alanlarında koordinasyon ve iş birliği temelinde sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

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Foto - Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!

“TARİH KESİN, DEĞİŞMEYECEK” Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de daha önce yaptığı açıklamalarda Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini duyurmuştu. Ez-Zeydi, belirlenen tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini vurgulamıştı. Son açıklamayla birlikte Bağdat yönetimi, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak'taki mevcut görevinin sona ermesi için takvimin işlemeye devam ettiğini bir kez daha ilan etmiş oldu.

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