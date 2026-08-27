Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!
Irak'tan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkedeki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilme sürecinin 30 Eylül'de tamamlanacağını duyurdu. Askeri üslerin çekilmenin ardından Irak Savunma Bakanlığına devredileceği bildirildi. Irak, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi için tarih verdi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, devlet televizyonu el-Irakiyye'ye yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.