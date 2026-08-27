Komşu tarih verdi: Yabancı askerler 30 Eylül'de Irak'tan çekilecek!

“TARİH KESİN, DEĞİŞMEYECEK” Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de daha önce yaptığı açıklamalarda Uluslararası Koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini duyurmuştu. Ez-Zeydi, belirlenen tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini vurgulamıştı. Son açıklamayla birlikte Bağdat yönetimi, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak'taki mevcut görevinin sona ermesi için takvimin işlemeye devam ettiğini bir kez daha ilan etmiş oldu.