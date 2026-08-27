Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

Metrekare fiyatı 6.3 kat daha pahalı Çengelköy’deki dairenin metrekare birim fiyatı 7 bin 496 Euro iken (421 bin 153 TL), Fransa’daki devasa şatonun 1.187 Euro olan metrekare birim fiyatının (66 bin 667 TL) tam 6.3 katı seviyesinde.Fransa’da ortalama fiyat 2 bin 292 Euro, Belçika’da 2 bin 184 Euro, Almanya’da ise 2.140 Euro iken İtalya’da bu rakam 1.698 Euro’ya iniyor. Polonya ise 778 Euro ile Avrupa’nın en uygun şato mülklerini sunuyor.