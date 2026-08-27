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Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

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Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy ve Beykoz'da daire almanın metrekare maliyeti, Avrupa'da masalsı bir şato sahibi olmaktan daha pahalı hale geldi.

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Foto - Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

İstanbul’da ev sahibi olmak gün geçtikçe zorlaşırken, gayrimenkuldeki fiyat artışı küresel ölçekte akılalmaz bir boyuta ulaştı. Alıcıları şatolar, malikaneler, saraylar ve tarihi mülklerle buluşturan küresel bir gayrimenkul platformu olan Castle Collector tarafından yayımlanan Temmuz 2026 tarihli Şato Fiyat Endeksi ile Endeksa’nın güncel gay- rimenkul verileri karşılaştırıldığında, ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

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Foto - Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

Avrupa genelinde tarihi bir şato satın almanın ortalama metrekare maliyeti 2 bin 257 Euro (yaklaşık 126 bin 300 TL) seviyesindeyken, İstanbul genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 65 bin 78 liraya (yaklaşık 1.162 Euro) ulaştı.

#3
Foto - Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE Şehrin lüks semtleri ise bu ortalamaları katlayarak şato fiyatlarını çoktan geride bıraktı. Yapılan kıyaslamaya göre İstanbul’un tam 5 ilçesinde daire sahibi olmak, Avrupa’da masalsı bir şato satın almaktan çok daha maliyetli. Listenin zirvesinde yer alan Beşiktaş, metrekare başına 182 bin 468 lira (yaklaşık 3.258 Euro) fiyata ulaştı.

#4
Foto - Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

Kadıköy’de ortalama 169 bin 123 liralık (yaklaşık 3.020 Euro) metrekare değeriyle şato barajını rahatça aşarken; boğazın incisi Sarıyer 155 bin 635 lira (yaklaşık 2.779 Euro), yeşiliyle ünlü Beykoz 137 bin 210 lira (yaklaşık 2.450 Euro) ve Bakırköy 135 bin 669 lira (yaklaşık 2.423 Euro) seviyesiyle şato ortalamasını sollayan diğer ilçeler oldu. Öte yandan Adalar 116 bin 403 lira (yaklaşık 2.079 Euro) ile Avrupa şato fiyatları sınırına dayanırken, tarihi dokusuyla öne çıkan Üsküdar da 113 bin 259 lira (yaklaşık 2.022 Euro) seviyesiyle şatolarla yarışıyor.

#5
Foto - Emlak piyasası uçtu: İstanbul’da 1 ev ile Avrupa'da 1 köşk aynı para!

Metrekare fiyatı 6.3 kat daha pahalı Çengelköy’deki dairenin metrekare birim fiyatı 7 bin 496 Euro iken (421 bin 153 TL), Fransa’daki devasa şatonun 1.187 Euro olan metrekare birim fiyatının (66 bin 667 TL) tam 6.3 katı seviyesinde.Fransa’da ortalama fiyat 2 bin 292 Euro, Belçika’da 2 bin 184 Euro, Almanya’da ise 2.140 Euro iken İtalya’da bu rakam 1.698 Euro’ya iniyor. Polonya ise 778 Euro ile Avrupa’nın en uygun şato mülklerini sunuyor.

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