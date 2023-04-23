Minik Valinin ilk talimatı bakın ne oldu!

Minik Vali Hatip, kendisine bu fırsatın verilmesinden dolayı teşekkür ederek, "Öncelikle arkadaşlarımın 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Bize bu güzel bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu mutlulukları yaşarken içimizdeki acı da hala taze. Çok kısa bir süre önce yaşadığımız depremler hepimizi derinden yaraladı. Bu vesile ile depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Biz de okul olarak, öğretmenler olarak, veliler ve sınıf arkadaşlarımızla birlikte depremin ilk gününden itibaren elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an okulumuzda deprem bölgesinden gelen 140 arkadaşımız var. Bu kardeşlerimize yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu bizlerde yaşayarak öğrendik. Yardım etmenin insanı ne kadar mutlu ettiğini çocukta olsak artık biliyoruz. Depremin ilk gününden itibaren siz de gece gündüz demeden çalıştınız. Biz de gururla takip ettik. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum" dedi.