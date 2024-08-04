Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

Bahçe içinde oturma alanları, kadınlar ve erkekler için ayrılmış şadırvanlar ve zamanında abdest almak için kullanılmakta olup şimdi kapatılmış olan su kuyusu bulunuyor. Koca bir bahçeye de sahip olan cami, vatandaşlar tarafından yalnızca bir ibadethane yeri değil, aynı zamanda dinlenme ve vakit geçirme alanı olarak da görülüyor. Yakın çevredeki kurumlarda çalışan vatandaşlar dahi iş çıkışı ve mola saatlerinde iş kıyafetleriyle camiye gelerek hem ibadet ediyor hem dinleniyor.