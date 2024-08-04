  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
6
Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

2024-08-04 11:58:07
Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

Kocaeli İzmit'te bulunan Mimar Sinan eseri Pertev Mehmet Paşa Cami ihtişamıyla dikkat çekiyor.

#1
Foto - Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

Halk arasında "Yeni Cuma Camisi" olarak da anılan Pertev Mehmet Paşa Camisi, vasiyeti üzerine Sultan II. Selim'in veziri Pertev Mehmet Paşa adına yaptırıldı. Kitabesine göre 1579 yılında tamamlanan Mimar Sinan'ın eseri olan cami, Pertev Mehmet Paşa külliyesine ait bulunuyor.

#2
Foto - Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

Hamam, şadırvan, sıbyan mektebi, çeşme, imaret, kervansaraydan oluşan külliyeden bugüne cami, çeşme, sıbyan mektebi, şadırvan ve hamam kalıntısı ulaştı. Cami, 2017'de ibadete kapatılarak restore edildi. Mimari yapıya zarar verilmeden yapılan işlem sonrası cami 2021'de yeniden ibadete açıldı.

#3
Foto - Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

Zamanında aydınlatma için kullanılan kandillerin is oluşturmasını engelleyen ve hava akımı sayesinde dumanları bir odada toplayan is odası, Pertev Mehmet Paşa Camisinde de kullanıldı. Mimar Sinan'ın "bilgelik" imzası olarak bilinen baykuş motifi de cami işlemelerinin dört bir yanına saklandı.

#4
Foto - Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

Bahçe içinde oturma alanları, kadınlar ve erkekler için ayrılmış şadırvanlar ve zamanında abdest almak için kullanılmakta olup şimdi kapatılmış olan su kuyusu bulunuyor. Koca bir bahçeye de sahip olan cami, vatandaşlar tarafından yalnızca bir ibadethane yeri değil, aynı zamanda dinlenme ve vakit geçirme alanı olarak da görülüyor. Yakın çevredeki kurumlarda çalışan vatandaşlar dahi iş çıkışı ve mola saatlerinde iş kıyafetleriyle camiye gelerek hem ibadet ediyor hem dinleniyor.

#5
Foto - Mimar Sinan'ın eseri! Bu cami tam 445 yıldır ayakta

Yeni Cuma'nın 445 yıllık yapısıyla en eski camilerinden biri olduğunu belirten vatandaşlar, "Burası ağaçların altında, serin ve insanların merkeze geldiklerinde namaz kılmak için uğradıkları bir konum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kırmızı ette fiyat düştü!
Ekonomi

Kırmızı ette fiyat düştü!

Kurban bayramının ardından kırmızı ette yaklaşık 50 liralık indirim yapıldı. Ancak fiyatların düşmesi, talebi etkilemedi.

Bukalemun yanında halt etmiş! Akşam ‘Özgür Filistin’ diyen Ekrem sabah bakın ne yaptı
Gündem

Bukalemun yanında halt etmiş! Akşam ‘Özgür Filistin’ diyen Ekrem sabah bakın ne yaptı

İsrail’den aferini kaptıktan sonra Filistin’in yanındaymış gibi görünmeye çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçek yüzünü daha fazla..
Hamas'tan yeni lider açıklaması! Süreç başladı
Dünya

Hamas'tan yeni lider açıklaması! Süreç başladı

Gazze'deki direnişin temsilcisi Hamas, yeni lider seçme sürecinin başladığını duyurdu.
Murat Ülker'den Tağut yorumu: Doğruyu bulmak için tümü görmek şart
Gündem

Murat Ülker'den Tağut yorumu: Doğruyu bulmak için tümü görmek şart

İş insanı Murat Ülker, Soner Yalçın'ın "Tağut Kutsal Aldanışın Soyağacı" isimli kitabı üzerinden bir yazı kaleme aldı.
ABD, Yemen'e saldırdı! İmha ettiklerini açıkladılar
Dünya

ABD, Yemen'e saldırdı! İmha ettiklerini açıkladılar

ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bir bölgede bir füze ve fırlatma rampasını imha ettiğini duyurdu.
Edepsiz yine iş başında! LGBTİ’li sapkın Barbaros’tan millete hakaret
Sosyal Medya

Edepsiz yine iş başında! LGBTİ’li sapkın Barbaros’tan millete hakaret

Homo olduğunu kamuoyuyla paylaşan terzi yamağı Barbaros Şansal, Türk milletine yine hakaret etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23