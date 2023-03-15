Milyonluk daireler depremde mezar oldu

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, depremde en çok hasarın mahallesinde yaşandığını belirterek, "Mahallemiz Adana'nın en nezih, en seçkin ve en pahalı mahallesiydi. Depremden önce başlangıçta daire fiyatları 4-5 milyondu. Bir süre önce de daire fiyatları 7-8-10 milyona kadar çıktı. Ancak deprem sonrası bu binalar milyonluk mezarlığa döndü. Şu an fiyatlar diplerde. Depremde iki bina yıkıldı ama çok sayıda yıkılacak bina var" dedi. Cumali Özata ise yıllardır Güzelyalı Mahallesi'nde oturduğunu, yaşanan depremden sonra her sokağa çıktığında o anı yaşadığını, içinin parçalandığını, bu mahallenin Adana'nın en pahalı mahallelerinden biri olduğunu gözyaşları içinde anlattı. Mahallede artık yaşayan insan bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, bu durum havadan ve karadan görüntülendi.