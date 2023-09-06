Milyonluk araçları selden böyle korudular

Halatla ağaca bağlanan milyonluk araçların sahibi kameralara konuştu. Korkunç bir şey yaşadıklarını belirten Halit Yetkin, “Bu tabii afet. Her zaman beklenen bir şey. 2019 yılında da gene biz de aynı konuda yaşamıştık, 2019’dan aldığımız deneyimlerden ötürü Allah çok şükür, fazla zayiat vermeden müşterilerimizi merdivenle çatıya çıkardık. Can kaybımız yok. Araçları arkadaşlarımızın katkılarıyla bağladık. Öyle durduk. Yani o engelledi herhalde o araçların göle sürüklenmesini bu ağaçlar engellendi. Daha sonra da biz öndeki camları kırdık. O camlardan su tahliye olunca araçlar kendi yerinde kaldı. Araçları oğlumla, yeğenim bağladı" ifadelerini kullandı.