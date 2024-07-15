2024-07-15 10:35:25 Milyonluk araçlar hurdaya çıkıyor
Antalya'da çoğunluğu haciz yoluyla bağlanan araçlar yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Aralarında 20 yıla yakın bekleyen araçların da bulunduğu otoparkta 33 milyon TL değerinde lüks araçlar da yer alıyor. Kent merkezinde 3 otoparkında yaklaşık 3 bin aracın yer aldığını kaydeden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet” dedi. Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü.