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Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

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Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Sırbistan Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic, Bosna’da tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan haçlı zihniyetin yıllar geçse de değişmediğini gözler önüne serdi. Snezana Paunovic isimli soytarı, Bosna ve Kosova’da soykırım emri veren savaş suçlusu Miloşeviç’i, yeterinde Müslüman’ı öldürmediği için eleştirmeye kalktı!..

#1
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Sırbistan Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic, katıldığı bir televizyon programında soykırım suçuyla yargılanırken ölen eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç’e yönelik bir soruya, "Miloşeviç’in yerinde olsaydım, 1998’de Kosova’da etnik temizlik yapardım" şeklinde cevap verdi.

#2
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Sırbistan hükümetinin Kosova doğumlu Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic, Kurir televizyonunda yayınlanan Neispricano (Anlatılmamışlar) başlıklı programında skandal açıklamalara imza attı.

#3
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Sırp bakan, programda eski Yugoslavya topraklarında yaşanan savaşlarda büyük rolü olan ve soykırım suçuyla yargılanırken mahkeme süreci bitmeden hayatını kaybeden eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç’in 1998’de Kosova’da neyi yanlış yaptığı yönünde bir soru aldı.

#4
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Srebrenitsa Soykırımı’nın yıldönümü olan 11 Temmuz’da yayınlanan programda Paunovic, "Eğer ben Slobodan Miloşeviç’in yerinde olsaydım, 1998’de Kosova’da etnik temizlik yapardım. Bu belki de hayatım boyunca söylediğim en sert ifade" dedi.

#5
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Açıklamasının devamında Paunovic, "Ama bununla insanları öldürmeyi kastetmiyorum. Onların bugün yapmaya çalıştıkları gibi etnik temizlikten söz etmiyorum. Demek istediğim, kendini Yugoslavya Federal Cumhuriyeti vatandaşı olarak görmeyen herkesin ülkeyi terk edip, kendi anavatanlarına gitmeleridir" diye konuştu.

#6
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Kosova’da etnik temizlik yapılmış olsaydı bunun Miloşeviç’in hayatını da etkilememiş olacağını savunan Snezana Paunovic, "Böyle yapsaydı bile esasen geleceği değişmeyecekti. Çünkü Dayton’dan sonra Balkanlar’da barış ve istikrarın en önemli gücü olarak görülen kişi, kısa süre sonra ‘Balkan Kasabı’ ilan edildi. Bunun temelinde de Raçak (katliamı) ve benzeri olaylar vardı" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Sırp bakan, Kosova’nın bağımsızlığının da geçici olduğunu savunarak, "Bunu belki biz görmeyiz ama gelecek kuşaklar görecek" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Kosova’nın kutsal bir emanet olduğunu ve her zaman Sırp kalacağını savunan bakan, "500 yıl Türklerin gitmesini bekledik. KFOR (NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü) ve onunla birlikte gelenlerin de gitmesini bekleyeceğiz" dedi. Paunovic, "Hiçbir işgal sonsuza kadar sürmez. Bu da sürmeyecek" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Kosova’nın bugünkü statüsü, 1989’da eski Yugoslavya dahilinde özerkliğinin kaldırılmasıyla başlayan ve 2008’de tek taraflı bağımsızlık ilanına uzanan bir süreç ile şekillenmişti. Milliyetçi Sırp lider Slobodan Miloşeviç, 1989 yılında Kosova’nın özerkliğini büyük ölçüde iptal etmiş, bu karar Kosovalı Arnavutların boykot hareketlerine neden olmuştu. Yugoslavya’nın dağılma sürecini izleyen yıllarda savaş, 1998’de Kosova’ya da sıçramış ve Kosova Kurtuluş Ordusu ve Sırp güçleri arasında çatışmalar başlamıştı. Binlerce insanın ölümüne ve yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmasına neden olan savaşın durmasına yönelik baskıların sonuçsuz kalması ve Raçak köyünde 45 Arnavut sivilin öldürülmesinin ardından NATO, Yugoslavya’ya hava harekatı düzenlemiş ve Sırp güçleri Kosova’dan çekilerek bölgeyi BM yönetimine bırakmıştı. Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş, Sırbistan bu bağımsızlığı tanımazken, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümü başta olmak üzere çok sayıda ülke Kosova’yı tanıma kararı almıştı.

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