Faşist Sırp bakandan skandal sözler! ‘Yerinde olsaydım etnik temizlik yapardım’

Kosova’nın bugünkü statüsü, 1989’da eski Yugoslavya dahilinde özerkliğinin kaldırılmasıyla başlayan ve 2008’de tek taraflı bağımsızlık ilanına uzanan bir süreç ile şekillenmişti. Milliyetçi Sırp lider Slobodan Miloşeviç, 1989 yılında Kosova’nın özerkliğini büyük ölçüde iptal etmiş, bu karar Kosovalı Arnavutların boykot hareketlerine neden olmuştu. Yugoslavya’nın dağılma sürecini izleyen yıllarda savaş, 1998’de Kosova’ya da sıçramış ve Kosova Kurtuluş Ordusu ve Sırp güçleri arasında çatışmalar başlamıştı. Binlerce insanın ölümüne ve yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmasına neden olan savaşın durmasına yönelik baskıların sonuçsuz kalması ve Raçak köyünde 45 Arnavut sivilin öldürülmesinin ardından NATO, Yugoslavya’ya hava harekatı düzenlemiş ve Sırp güçleri Kosova’dan çekilerek bölgeyi BM yönetimine bırakmıştı. Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş, Sırbistan bu bağımsızlığı tanımazken, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümü başta olmak üzere çok sayıda ülke Kosova’yı tanıma kararı almıştı.