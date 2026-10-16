Bakan Gürlek az önce duyurdu: 68 sır perdesi aralandı

Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucunda elde edilen yeni bulgularla soruşturma derinleştirildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı titizlikle yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.