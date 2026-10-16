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Bakan Gürlek az önce duyurdu: 68 sır perdesi aralandı

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Bakan Gürlek az önce duyurdu: 68 sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bazı faili meçhul cinayetlerin üzerine gitmeye devam ediyor. Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak 68 sır perdesinin aralandığını duyurdu.

#1
Foto - Bakan Gürlek az önce duyurdu: 68 sır perdesi aralandı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İzmir'de 3 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatıldığını, bugüne kadar 61 dosyada 68 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

#2
Foto - Bakan Gürlek az önce duyurdu: 68 sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aradan yıllar geçse de hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. 61 dosyada 68 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir’de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bakan Gürlek az önce duyurdu: 68 sır perdesi aralandı

Bakan Gürlek, İzmir'deki soruşturmaya ilişkin, "19 Eylül 2023 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol’un dosyası yeniden ele alındı. Mevcut deliller ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımız ve JASAT ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

#4
Foto - Bakan Gürlek az önce duyurdu: 68 sır perdesi aralandı

Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucunda elde edilen yeni bulgularla soruşturma derinleştirildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı titizlikle yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

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