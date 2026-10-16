“Ankara Abisi” ile ilgili ağızları açık bırakan iddialar! Yardım kılıfıyla şifreli milyonluk vurgun

Dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirlendi. Derneğin hesaplarından çıkan 903 milyon 456 bin 588 liranın 308 milyon 817 bin 272 lirasının Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret isimli şirketin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. MASAK raporlarında, derneğin normal bağış tutarlarının işlem başına ortalama 1.640 TL seviyesinde olduğu, ancak "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla yapılan transferlerde işlem başı ortalamanın 108.052 TL'ye ulaştığı vurgulandı. Bu durumun olağan yardım bağışları tipolojisiyle uyuşmadığı kaydedildi. Ayrıca söz konusu şifreli açıklamalarla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağladıkları ya da aracılık ettiklerine dair MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu tespit edildi.