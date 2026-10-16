“Ankara Abisi” ile ilgili ağızları açık bırakan iddialar! Yardım kılıfıyla şifreli milyonluk vurgun

Suç gelirlerini aklama mekanizmasının dernekle sınırlı kalmadığı, dernek hesaplarından çıkan paraların muvazaalı şirket hesaplarına yönlendirildiği belirlendi. Ankara Abisi İyilik Derneği hesaplarından çıkan 903,4 milyon TL'nin 308,8 milyon TL'lik kısmının, 12 Eylül 2023 tarihinde Sincan'da kurulan Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Kuruluşundan itibaren elde ettiği gelirlerin yüzde 92'sini dernekten alan bu şirketin hesaplarından, "canlı hayvan alımı" gerekçesi gösterilerek çeşitli şahıs ve şirketlere 293,5 milyon TL aktarıldığı, 42,9 milyon TL'nin ise doğrudan nakit olarak çekildiği anlaşıldı.