Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

Pelet ısıtma sistemleri kurabilir miyim? Evet, mevcut ve yeni binalarda. Bakanlık yazısına göre, yeni binalarda da biyokütle kullanımı mümkün hale getirilecek. Yerli üretim ve ithalattan elde edilen kütük ve peletlere izin verilir. Yeni binalarda neler geçerlidir? 2024'ten itibaren, yalnızca yeni bir geliştirme alanında yeni binalar inşa edenler, yüzde 65 yenilenebilir enerji ile çalıştırılabilen bir ısıtma sistemi seçmek zorunda kalacak. Bununla birlikte, yeni geliştirme alanlarının dışındaki yeni binalar için, mevcut binalarla aynı kurallar geçerlidir. Belediyenin ısıtma planında evin bölgesel ısıtmaya veya hidrojen şebekesine bağlanması öngörülmüyorsa, gazlı ısıtma çalıştırılmaya devam edilebilir, ancak ev sahipleri bu durumda biyometan için ek bir tarife ödemek zorunda kalır. Ev sahipleri ve kiracılar için yasa ne anlama geliyor? Hükümet yeni bir modernizasyon harcı planlıyor. Bu, ev sahibinin yeni bir ısıtma sisteminin maliyetlerinin yüzde onunu kiracılarına yansıtabileceği anlamına geliyor. Koşul: Yeni ısıtma sistemi için kamu finansmanı talebinde bulunması gerekiyor. Örnek: Yeni ısıtma 50.000 Euro'ya mal oluyor, ev sahibi yüzde 30'luk sübvansiyonu kullanıyor ve devletten 15.000 Euro alıyor. Kalan masrafların (35.000 Euro) yılda 3.500 Euro'sunu kiracılara aktarabilir. Vergi, diğer modernizasyon vergilerine eklenebilir.