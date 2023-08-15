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Avrupa
7
Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

2023-08-15 11:01:02
Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk'ü de ilgilendiren kritik yasanın nihai metin üzerinde koalisyon anlaşmaya vardı. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yasa ile hane gelirlerine bakılmaksızın bu sisteme geçenlerin yatırım maliyetlerinin yüzde 30'u devlet tarafından ödenecek.

#1
Foto - Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

"Isınma Yasası" olarak da bilinen yeni Bina Enerji Yasası (GEG), Temmuz ayının başındaki parlamento yaz tatilinden önce bile Federal Meclis'ten geçecek. Koalisyon nihai metin üzerinde anlaşmaya vardı. Yasa, ısınma ve dolayısıyla iklimin korunması için yenilenebilir enerjilere geçişi teşvik etmeyi ve Almanya'yı fosil yakıtlara daha az bağımlı hale getirmeyi amaçlıyor.

#2
Foto - Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

Birçok ev ve daire sahibine önemli değişiklikler geliyor. Ne yapmaları gerekiyor, hangi geçiş dönemleri geçerli ve hangi sübvansiyonlar ve istisnalar var? Milyonlarca Türk'ü de ilgilendiren gelişmenin detayları...

#3
Foto - Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

Yeni Bina Enerji Yasası'nın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren yeni kurulan her ısıtma sistemi, en az yüzde 65 yenilenebilir enerji ile işletilmeli . Mevcut çalışan ısıtma sistemleri için şimdilik bir şey değişmeyecek. Mevcut binalardaki yeni ısıtma sistemleri için bir geçiş dönemi geçerli.

#4
Foto - Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

Kalorifer artık onarılamayacak durumda ise, en az yüzde 65 yenilenebilir enerji ile çalışan yeni bir ısıtma sistemi kurulması gerekiyor Bunun için genellikle üç yıl olan ve gazlı yerden ısıtma sistemlerinde 13 yıla kadar çıkan bir geçiş süresi var. Fosil yakıtlarla çalışan kullanılmış bir ısıtma sistemi de geçici olarak kurulabilir. Bir ısıtma şebekesine bağlantı öngörülüyorsa, on yıla kadar bir geçiş süresi geçerli.

#5
Foto - Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

Bu, ev sahipleri için ne anlama geliyor? 2024'ten itibaren, yeni inşaat alanlarındaki evlerin, ısı pompaları veya merkezi ısıtma gibi en az yüzde 65 yeşil enerji ile çalıştırılabilen ısıtma sistemlerine sahip olması gerekiyor. Mevcut binalar için işleyen sistemlerin değiştirilmesi gerekmiyor. Yeni bir sisteme ihtiyacınız varsa, bölgesel ısıtma planlaması ile iç içe geçme sonucunda ortaya çıkan geçiş dönemleri var. Bu planlama büyük şehirlerde 2026 ortasına kadar, küçük şehirlerde 2028 ortasına kadar mevcut olmalı.

#6
Foto - Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Almanya’nın o yasası anlaşmaya vardı

Pelet ısıtma sistemleri kurabilir miyim? Evet, mevcut ve yeni binalarda. Bakanlık yazısına göre, yeni binalarda da biyokütle kullanımı mümkün hale getirilecek. Yerli üretim ve ithalattan elde edilen kütük ve peletlere izin verilir. Yeni binalarda neler geçerlidir? 2024'ten itibaren, yalnızca yeni bir geliştirme alanında yeni binalar inşa edenler, yüzde 65 yenilenebilir enerji ile çalıştırılabilen bir ısıtma sistemi seçmek zorunda kalacak. Bununla birlikte, yeni geliştirme alanlarının dışındaki yeni binalar için, mevcut binalarla aynı kurallar geçerlidir. Belediyenin ısıtma planında evin bölgesel ısıtmaya veya hidrojen şebekesine bağlanması öngörülmüyorsa, gazlı ısıtma çalıştırılmaya devam edilebilir, ancak ev sahipleri bu durumda biyometan için ek bir tarife ödemek zorunda kalır. Ev sahipleri ve kiracılar için yasa ne anlama geliyor? Hükümet yeni bir modernizasyon harcı planlıyor. Bu, ev sahibinin yeni bir ısıtma sisteminin maliyetlerinin yüzde onunu kiracılarına yansıtabileceği anlamına geliyor. Koşul: Yeni ısıtma sistemi için kamu finansmanı talebinde bulunması gerekiyor. Örnek: Yeni ısıtma 50.000 Euro'ya mal oluyor, ev sahibi yüzde 30'luk sübvansiyonu kullanıyor ve devletten 15.000 Euro alıyor. Kalan masrafların (35.000 Euro) yılda 3.500 Euro'sunu kiracılara aktarabilir. Vergi, diğer modernizasyon vergilerine eklenebilir.

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