Milyonlarca kişi bu kuralı bilmeden yaşıyor! O şart sağlanmazsa kardeşler mirastan tek kuruş alamıyor

Hukuk sistemimizde mirasçıların belirli derecelere göre sınıflandırıldığını hatırlatan uzman isim, yasal sıralamayı şu şekilde özetledi: Birinci Derece Mirasçılar: Alt soy olarak adlandırılan evlatlar. İkinci Derece Mirasçılar: Anne ve baba. Üçüncü Derece Mirasçılar: Büyükanne ve büyükbabalar. Miras paylaşımında en çok merak edilen konulardan biri olan "Kardeş mirasçı değil mi?" sorusuna da açıklık getirildi. Hukuki tabloya göre; eğer vefat edenin anne ve babası hayattaysa, kardeşler mirasçı olamıyor. Ancak anne ve baba vefat etmişse, onlara düşen yasal pay doğrudan evlatlarına, yani kardeşlere geçiyor.