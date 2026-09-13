Milyonlarca kişi bu kuralı bilmeden yaşıyor! O şart sağlanmazsa kardeşler mirastan tek kuruş alamıyor
Miras hukuku alanındaki karmaşık kurallar ve yanlış bilinen doğrular aile içinde büyük krizlere neden olmaya devam ederken, uzmanlar "kök içinde halefiyet" sistemine yönelik kritik uyarılarda bulundu. Vefat eden kişinin anne ve babasının hayatta olması durumunda kardeşlerin yasal olarak mirasçı olamayacağını belirten hukukçular, miras paylaşımındaki ezber bozan detayları tek tek açıkladı. Akrabalık derecelerinin ve miras paylaşımlarının sıklıkla karıştırıldığı bu hassas hukuki süreç, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.