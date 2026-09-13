Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti
Bank of America'nın yayımladığı son analiz, merkez bankalarının rezervlerindeki altın oranını yüzde 30 seviyesine çıkarması halinde küresel piyasada 20 bin tonu aşan devasa bir ek talep oluşacağını ortaya koydu. Hazırlanan raporda, son yıllarda gerçekleştirilen merkez bankası alımlarında Türkiye'nin rekor kırarak zirvede yer aldığı, Çin ve Japonya gibi dev ekonomilerin ise takipte olduğu vurgulandı. Ukrayna savaşının ardından merkez bankalarının altına yöneldiği bu süreç, kıymetli maden piyasasındaki dengeleri tamamen değiştirdi.