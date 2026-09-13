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Ekonomi
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Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

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Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Bank of America'nın yayımladığı son analiz, merkez bankalarının rezervlerindeki altın oranını yüzde 30 seviyesine çıkarması halinde küresel piyasada 20 bin tonu aşan devasa bir ek talep oluşacağını ortaya koydu. Hazırlanan raporda, son yıllarda gerçekleştirilen merkez bankası alımlarında Türkiye'nin rekor kırarak zirvede yer aldığı, Çin ve Japonya gibi dev ekonomilerin ise takipte olduğu vurgulandı. Ukrayna savaşının ardından merkez bankalarının altına yöneldiği bu süreç, kıymetli maden piyasasındaki dengeleri tamamen değiştirdi.

#1
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Bank of America (BofA), altına düşük ağırlık veren merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını yüzde 30'a çıkarması halinde küresel altın piyasasında 20 bin 333 tonluk ek alım potansiyeli bulunduğunu hesapladı. Bankanın analizinde en yüksek potansiyel Çin'de görülürken, Türkiye son yıllardaki merkez bankası alımlarında zirvede yer aldı.

#2
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

BofA'nın çalışması, merkez bankaları için hazırlanan verimli rezerv dağılımı modeline dayanıyor. Analizde, altının toplam rezerv varlıkları içindeki payının yüzde 30'a çıkarılması referans seviye olarak kabul edildi. Banka, ortalama bir merkez bankası portföyünde yüzde 30 altın payının en yüksek bilgi oranının sağlandığı seviyeyi temsil ettiğini öngörüyor.

#3
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Dünyadaki tüm merkez bankaları birlikte değerlendirildiğinde, altının yüzde 30 paya ulaşması için gereken ilave miktarın 2 bin 300 tonun biraz altında olduğu hesaplanıyor. Bu miktar, mevcut merkez bankası alım hızının yaklaşık iki yıllık karşılığına denk geliyor. Altın rezervlerindeki payı halihazırda yüzde 30 veya üzerinde olan merkez bankaları hesaplamanın dışında bırakıldığında ise potansiyel alım miktarı 20 bin 333 tona yükseliyor.

#4
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

BofA'ya göre bu rakam, merkez bankalarının son yıllardaki alım hızları dikkate alındığında 20 yılı aşan bir talep potansiyeline işaret ediyor. BofA'nın modelinde en yüksek ilave alım potansiyeli Çin'de bulunuyor. Çin'in rezervlerindeki altın payını yüzde 30'a yükseltebilmesi için yaklaşık 5 bin 628 ton daha altın alması gerektiği hesaplanıyor.

#5
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Çin'i Japonya ve İsviçre takip ediyor. Japonya için 1.866 ton, İsviçre için ise 1.192 ton ilave alım potansiyeli öngörülüyor. Tayvan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Singapur'da da yüzde 30 seviyesine ulaşmak için gereken ilave altın miktarının 700 tonu aştığı belirtiliyor. BofA, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından merkez bankalarının altın talebinin piyasada daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor.

#6
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Merkez bankalarının son dönemde yıllık 1.000 tonun üzerinde altın alması, bankaya göre altının son üç yıldaki güçlü yükselişinin önemli desteklerinden biri oldu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel resmi altın rezervleri yaklaşık 36 bin 705 ton seviyesinde bulunuyor. Merkez bankalarının net altın alımları ise 2024'te 1.092 tonla rekor kırdı.

#7
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Mart 2022'den bu yana gerçekleşen merkez bankası altın alımlarında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu dönemde 815 ton altın alırken, Polonya 808 tonla ikinci sırada bulundu.

#8
Foto - Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Altın satışlarında ise alımların oldukça gerisinde kalan ülkeler öne çıktı. Aynı dönemde Sri Lanka 387 ton, Surinam ise 265 ton altın satışı gerçekleştirdi.

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