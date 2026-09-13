Herkesi şaşırtan rapor: Türkiye tonlarca altın aldı, dünya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti

Dünyadaki tüm merkez bankaları birlikte değerlendirildiğinde, altının yüzde 30 paya ulaşması için gereken ilave miktarın 2 bin 300 tonun biraz altında olduğu hesaplanıyor. Bu miktar, mevcut merkez bankası alım hızının yaklaşık iki yıllık karşılığına denk geliyor. Altın rezervlerindeki payı halihazırda yüzde 30 veya üzerinde olan merkez bankaları hesaplamanın dışında bırakıldığında ise potansiyel alım miktarı 20 bin 333 tona yükseliyor.