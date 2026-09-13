Ahmet Hakan’dan olay iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti? “Kem küm Sayın Cumhurbaşkanım”

- TAYYİP ERDOĞAN: Yahu senin ne işin var bunlarla. - MANSUR YAVAŞ: Efendim ben bunların kavgasına hiç girmiyorum. Tarafsız kalmaya çalışıyorum. - TAYYİP ERDOĞAN: Orada kargaşa var. Seni rahat bırakmazlar. - MANSUR YAVAŞ: Zorlanıyoruz ama yine de dayanmaya çalışıyoruz. - TAYYİP ERDOĞAN: Orada hizmet üretemezsin. Sen gel bize. Kapımız açık. - MANSUR YAVAŞ: Kem küm Sayın Cumhurbaşkanım.