Ahmet Hakan’dan olay iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti? “Kem küm Sayın Cumhurbaşkanım”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği ve ulaşım projelerinin masaya yatırıldığı sürpriz görüşme günlerce konuşuldu. Basına kapalı gerçekleşen bu kritik zirvenin ardından köşe yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında liderler arasında geçtiğini öne sürdüğü dikkat çekici kurgusal bir diyalog paylaştı. Erdoğan'ın görüşmede Yavaş'ı AK Parti'ye davet etmiş olabileceğini öne süren bu iddia, başkent siyasetinde yeni bir tartışma fitilini ateşledi.