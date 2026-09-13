İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor

Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş sırasında İsrail'in başlıca askeri rakiplerinden biri olduğu anımsatılan haberde, Putin Rusyası'nın daha sonra Suriye savaş alanının yönetiminde bir tür ortak haline geldiği ifade edildi. ABD basınına göre, "Rusya'nın Suriye'den ve dolayısıyla Ortadoğu'nun tamamından fiilen çekilmesi, diplomatik ve askeri açıdan İsrail için olumlu bir gelişme gibi görünse de, stratejik olarak Türkiye'nin etkisi altındaki bir Suriye'nin ortaya çıkmasını teşvik ediyor gibi görünüyor." Neville Teller imzalı haberin son kısmında ise, "İsrail'in tetikte olması gerekecek." denildi.