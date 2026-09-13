İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor
Rusya'nın Suriye'deki stratejik Hmeymim ve Tartus üslerini Şam yönetimine devrederek 55 yıllık varlığını sonlandırması, Orta Doğu'daki güç dengelerini kökten sarstı. ABD merkezli Eurasia Review platformunun analizine göre, Moskova'nın bıraktığı devasa askeri boşluğu Türkiye hızla doldurarak Esad sonrası Suriye yönetimiyle yakın ilişkiler kurdu. Ankara'nın sahada artan bu stratejik ve askeri etkisi, İsrail cephesinde büyük bir tedirginlik ve güvenlik endişesi yaratmaya devam ediyor.