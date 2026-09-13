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İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor

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İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor

Rusya'nın Suriye'deki stratejik Hmeymim ve Tartus üslerini Şam yönetimine devrederek 55 yıllık varlığını sonlandırması, Orta Doğu'daki güç dengelerini kökten sarstı. ABD merkezli Eurasia Review platformunun analizine göre, Moskova'nın bıraktığı devasa askeri boşluğu Türkiye hızla doldurarak Esad sonrası Suriye yönetimiyle yakın ilişkiler kurdu. Ankara'nın sahada artan bu stratejik ve askeri etkisi, İsrail cephesinde büyük bir tedirginlik ve güvenlik endişesi yaratmaya devam ediyor.

#1
Foto - İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız haber ve analiz platformu Eurasia Review, Rusya'nın Suriye'deki üsleri boşalttığını ve bu üsleri Türkiye'nin doldurabileceğini iddia etti. ABD basını, Suriye ve Rusya'nın 18 aylık görüşmenin ardından anlaşmaya vardığını 9 Ağustos itibariyle de Moskova'nın Hmeymim ve Tartus hava üslerini Şam'a teslim ettiğini yazdı. NATO kaynaklarına atıfta bulunulan haberde, Tartus'un Haziran ayından beri boş olduğu, Rusya'nın ise hâlâ "askeri işbirliğinden" bahsettiği ve bazı personelin kalabileceğini belirttiği aktarıldı.

#2
Foto - İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor

"Moskova'nın 55 yıllık kıyı şeridindeki varlığı azalıyor" ifadelerine yer verilen haberde, İsrail'in endişeleri aktarılırken, "İsrail'in Suriye'deki mevcut endişeleri, güneydeki birliklerine yönelik saldırıları engellemek ve Türkiye'nin İsrail'i tehdit edebilecek herhangi bir askeri dayanak noktası elde etme girişimini boşa çıkarmaktır." denildi.

#3
Foto - İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor

Türkiye'nin etkisinin Suriye'de giderek arttığına dikkat çekilen haberde, "Türkiye, Rusya'nın çekilmesinin yarattığı boşluğu giderek daha fazla dolduruyor. Esad sonrası Suriye hükümeti, Suriye'nin askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye yardımcı olan Türkiye ile yakın bir askeri ilişki geliştirdi." ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca ABD'nin İsrail'in Suriye politikasına yönelik giderek daha eleştirel hale geldiği belirtildi.

#4
Foto - İsrail’de büyük panik başladı! 55 yıllık efsane bitiyor: Bölgedeki boşluğu tek başına Türkiye dolduruyor

Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş sırasında İsrail'in başlıca askeri rakiplerinden biri olduğu anımsatılan haberde, Putin Rusyası'nın daha sonra Suriye savaş alanının yönetiminde bir tür ortak haline geldiği ifade edildi. ABD basınına göre, "Rusya'nın Suriye'den ve dolayısıyla Ortadoğu'nun tamamından fiilen çekilmesi, diplomatik ve askeri açıdan İsrail için olumlu bir gelişme gibi görünse de, stratejik olarak Türkiye'nin etkisi altındaki bir Suriye'nin ortaya çıkmasını teşvik ediyor gibi görünüyor." Neville Teller imzalı haberin son kısmında ise, "İsrail'in tetikte olması gerekecek." denildi.

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