Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi

Türk Altın, Balıkesir ve Bilecik sınırları içerisinde yer alan zengin maden ruhsatları ile cevher işleme tesislerini bünyesinde barındıran Sındırgı Maden İşletmeleri'nin hisselerinin tamamını devraldı. Yapılan detaylı mali ve teknik incelemelerin ardından 65,5 milyon dolarlık bedelle kesinleşen bu stratejik satın alma ile birlikte çok sayıda taşınmaz, atık depolama tesisi ve ekipman şirket bünyesine geçti. UMREK raporlarına göre sahada bulunan yaklaşık 76 bin ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş rezervi, şirketin gücüne güç kattı.