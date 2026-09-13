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Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi

Türk Altın, Balıkesir ve Bilecik sınırları içerisinde yer alan zengin maden ruhsatları ile cevher işleme tesislerini bünyesinde barındıran Sındırgı Maden İşletmeleri'nin hisselerinin tamamını devraldı. Yapılan detaylı mali ve teknik incelemelerin ardından 65,5 milyon dolarlık bedelle kesinleşen bu stratejik satın alma ile birlikte çok sayıda taşınmaz, atık depolama tesisi ve ekipman şirket bünyesine geçti. UMREK raporlarına göre sahada bulunan yaklaşık 76 bin ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş rezervi, şirketin gücüne güç kattı.

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Foto - Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi

Türk Altın, Balıkesir ve Bilecik’te bulunan maden ruhsatları ile cevher işleme tesisini bünyesinde barındıran Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.’nin hisselerinin tamamını devraldı.

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Foto - Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi

Şirketler arasında devir işlemine ilişkin Pay Devir ve Satın Alma Sözleşmesi imzalandı. Daha önce 69,9 milyon dolar olarak açıklanan ön mutabakat bedeli, hukuki, mali, teknik ve operasyonel incelemeler ile değerleme çalışmalarının ardından yeniden ele alındı.

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Foto - Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi

Taraflar arasındaki müzakereler sonucunda satın alma bedeli 65,5 milyon dolar olarak kesinleşti. Satın alma işlemi kapsamında toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatı, 108 taşınmaz, cevher işleme tesisi, atık depolama tesisi ile makine, ekipman, tesisat ve demirbaşlar Türk Altın’ın bünyesine geçti.

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Foto - Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi

Edinilen maden varlıklarına ilişkin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporlarına göre sahada yaklaşık 76 bin 49 ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş rezervi bulunduğu öngörülüyor. Satın alma işlemiyle birlikte Türk Altın’ın hem maden ruhsatı portföyü hem de altın ve gümüş rezerv kapasitesi genişledi.

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