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Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

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Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

Japonya'da hayata geçirilen sıra dışı "Mattrace by Koala" yarışması, "uyuyarak para kazanılır mı" sorusunu gerçeğe dönüştürerek binlerce kişinin dikkatini üzerine çekti. Tokyo'da düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, etraftaki tüm dikkat dağıtıcı ve uyku bozucu müdahalelere rağmen 90 dakika boyunca en yüksek uyku skoruna ulaşmak için kıyasıya yarışacak. Doktor gözetiminde özel cihazlarla takip edilecek veriler sonucunda birinci olacak şanslı yarışmacı, yaklaşık 14 bin 500 dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

#1
Foto - Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

Japonya’da düzenlenecek sıra dışı bir yarışma, “Uyuyarak para kazanılır mı?” sorusunu gerçeğe dönüştürecek. “Mattrace by Koala” adı verilen etkinlikte katılımcılar, 90 dakika boyunca mümkün olan en kaliteli uykuyu uyumak için yarışacak. Yarışmanın birincisi ise 2 milyon 220 bin yen, yani yaklaşık 14 bin 500 dolar ödülün sahibi olacak.

#2
Foto - Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

Bir yatak firması tarafından düzenlenen yarışmada katılımcılar, yataklarının üzerine uzanarak 90 dakika boyunca uyuyacak. Yarışmacıların uyku sırasında özel ölçüm cihazlarıyla verileri takip edilecek. Uyku derinliği, uyku kalitesi, ne kadar sürede uykuya dalındığı ve uykunun ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterler değerlendirilerek her yarışmacı için özel bir “uyku skoru” oluşturulacak. Skorlamanın doktorların gözetiminde yapılacağı açıklandı.

#3
Foto - Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

Yarışmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise katılımcıların yalnızca uyumaya çalışmayacak olması. Yarışma öncesinde “uyku egzersizleri” yapılacak ve uyku kalitesini etkileyebilecek çeşitli ürünler rastgele dağıtılacak. Asıl sürpriz ise yarışma sırasında gelecek. Katılımcılar uyurken organizatörler tarafından “uyku bozucu” çeşitli müdahaleler ve beklenmedik olaylar gerçekleştirilebilecek. Böylece yarışmacıların dikkat dağıtıcı etkenlere rağmen kaliteli uykuyu sürdürebilmesi de test edilecek.

#4
Foto - Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

Toplam üç yarış şeklinde düzenlenecek etkinlikte her etapta yaklaşık 20 kişi mücadele edecek. Tüm katılımcılar arasında en yüksek uyku skoruna ulaşan kişi 2 milyon 220 bin yenlik büyük ödülü kazanacak. Bunun yanı sıra en derin uyuyan yarışmacıya ve en sıra dışı uyku pozisyonuna sahip katılımcıya da özel ödüller verilecek.

#5
Foto - Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

“Mattrace by Koala” etkinliği 5 Ekim 2026'da, Tokyo'nun Minato bölgesindeki düzenlenecek. Yarışmanın üç etaptan oluşması ve etkinliğin 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Katılım ücretsiz olacak ve başvurular arasından seçim yapılacak. Yarışmaya 20 yaşından büyük kişiler katılabilecek. Ancak yarışmada avantaj elde etmek amacıyla önceden bilerek uykusuz kalmak veya aşırı uyku eksikliğiyle yarışmaya katılmak yasak. Ayrıca uyku ilacı ya da uykuya yardımcı ilaçların kullanılması da kurallar arasında yasaklandı.

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