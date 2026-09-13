Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler

Bir yatak firması tarafından düzenlenen yarışmada katılımcılar, yataklarının üzerine uzanarak 90 dakika boyunca uyuyacak. Yarışmacıların uyku sırasında özel ölçüm cihazlarıyla verileri takip edilecek. Uyku derinliği, uyku kalitesi, ne kadar sürede uykuya dalındığı ve uykunun ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterler değerlendirilerek her yarışmacı için özel bir “uyku skoru” oluşturulacak. Skorlamanın doktorların gözetiminde yapılacağı açıklandı.