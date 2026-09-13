Sadece uyumak yeterli: 90 dakikalık uykuya tam 700 bin lira verecekler
Japonya'da hayata geçirilen sıra dışı "Mattrace by Koala" yarışması, "uyuyarak para kazanılır mı" sorusunu gerçeğe dönüştürerek binlerce kişinin dikkatini üzerine çekti. Tokyo'da düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, etraftaki tüm dikkat dağıtıcı ve uyku bozucu müdahalelere rağmen 90 dakika boyunca en yüksek uyku skoruna ulaşmak için kıyasıya yarışacak. Doktor gözetiminde özel cihazlarla takip edilecek veriler sonucunda birinci olacak şanslı yarışmacı, yaklaşık 14 bin 500 dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.