Milyonlarca hacı adayı Kâbe’sine kavuştu

Kabe-i muazzama da yoğunluk bugün itibarıyla başladı. Zilhicce ayının ilk gününde mübarek beldelere gelenlerin sayısı 2 milyonu buldu. Mübarek beldeye ihram ile girebilen hacı adayları umre tavafı ve say’ını yapıp tıraş olarak ihramdan çıkıyor. Uzak ülkelerden gelenler Cidde Havalimanı’na uçak ile ulaşırken Afrika ülkelerinin Arabistan Yarımadasına bakan ülkelerinden gemilerle de seferler oluyor. Bu arada kara yolu ile de bazı körfez ülkeleri Suudi Arabistan’a kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu ülkelerin hepsine de hac vizesi uygulanıyor. Suudi Arabistan bu yıl sistemleri düzenli olan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülkeye kendi memleketlerinden uçağa binerken vize kontrolü yaparak, Cidde Havalimanı’nda hiç bekletmeden çıkış yapmalarını sağlıyor. Suudi Arabistan her bir hacı adayı için Türkiye’den 5 bin 100 riyal ayakbastı, Arafat servis gibi bazı hizmetlerin bedelini tahsil ediyor. Türk hacı adayları her ülkeden gelenler gibi Kabe’i Muazzama’yı görünce müthiş heyecanlanıyorlar. Şanlıurfa’dan gelen bir hacı adayları, “Elhamdülillah Rabbim nasip etti bu sene geldik. Rabbim herkese nasip etsin. Bu sene çok kalabalık. Hasretimiz bitti” dedi. Bu sene 2 yıldır uygulanan 65 yaş sınırının kalkması ile gelen hacı profilinin de yaşlandığı görülüyor.