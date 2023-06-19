2023-06-19 14:40:21 Milyonlarca hacı adayı Kâbe’sine kavuştu
Salgın hastalık ve sonrasındaki 2 yıllık pandemi tedbirleri sebebiyle, sınırlı imkânlarla gerçekleşen hac ibadeti, bu sene 2019 yılı öncesindeki normal rakamlarına döndü. Suudi Arabistan yönetiminin, önceki 2 yılda pandemi tedbirleri çerçevesinde kontenjanları azaltması ve 65 yaş sınırlaması sebebiyle, bu sene ülkelere ilave vizeler verdi. Türkiye’nin binde 1 oranında olan 83 bin 430 kişilik sabit hac kontenjanına ilave 5 bin kişiye daha vize imkânı sağladı. Böylece 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gelen hacı sayısı 88 bin 430 oldu. Ancak Türkiye’den kasap, teknik personel gibi vizeler ile gelenlerin bu sene yoğun olduğu gözleniyor. Yaklaşık olarak 120 bin Türk vatandaşının 2023 yılında hac yapması bekleniyor.