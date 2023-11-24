Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

Yılın başlamasıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı merak konusu oldu. Yapılan tahminlere göre, Ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,46 olursa, en düşük maaş memurlarda 32 bin 906 liraya, memur emeklilerinde ise 14 bin 762 liraya ulaşacak. Eğer artış yüzde 51.47'yi bulursa, en düşük maaş memurlarda 33 bin 349 liraya, memur emeklilerinde ise 14 bin 960 liraya yükselecek. En yüksek tahmini olan yüzde 52,83'lük artış ise en düşük maaşı memurlarda 33 bin 648 liraya, emeklilerinde 15 bin 95 liraya çıkaracak.