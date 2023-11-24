Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

2024 yılında yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında çifte zam alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 15'lik zam oranı, enflasyon farkı ile birleşerek memur maaşlarına yansıyacak. Bu fark, 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Ocak zammı, enflasyon tahminlerine göre yüzde 49,46 ile 52,83 aralığında bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahminine göre, Ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,46'yı bulacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde çıkan yüzde 67,23'lük enflasyon tahminine göre ise Ocak zammı yüzde 51,47'ye ulaşacak. Diğer bir tahmin olan AA Finans'ın anketinden çıkan yüzde 68,73'lük TÜFE tahminine göre ise Ocak zammı yüzde 52,83 olacak.