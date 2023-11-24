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Ekonomi
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Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

2023-11-24 15:21:27
Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı ek gösterge düzenlemesindeydi! Merak edilen sorular yanıt buldu! Yeni taban maaşlar netleşiyor! Emekliler ve memurlara ek gösterge düzenlemesi...

#1
Foto - Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

2024 yılında yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak ayında çifte zam alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 15'lik zam oranı, enflasyon farkı ile birleşerek memur maaşlarına yansıyacak. Bu fark, 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Ocak zammı, enflasyon tahminlerine göre yüzde 49,46 ile 52,83 aralığında bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahminine göre, Ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,46'yı bulacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde çıkan yüzde 67,23'lük enflasyon tahminine göre ise Ocak zammı yüzde 51,47'ye ulaşacak. Diğer bir tahmin olan AA Finans'ın anketinden çıkan yüzde 68,73'lük TÜFE tahminine göre ise Ocak zammı yüzde 52,83 olacak.

#2
Foto - Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

Yılın başlamasıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı merak konusu oldu. Yapılan tahminlere göre, Ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,46 olursa, en düşük maaş memurlarda 32 bin 906 liraya, memur emeklilerinde ise 14 bin 762 liraya ulaşacak. Eğer artış yüzde 51.47'yi bulursa, en düşük maaş memurlarda 33 bin 349 liraya, memur emeklilerinde ise 14 bin 960 liraya yükselecek. En yüksek tahmini olan yüzde 52,83'lük artış ise en düşük maaşı memurlarda 33 bin 648 liraya, emeklilerinde 15 bin 95 liraya çıkaracak.

#3
Foto - Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

Takvim gazetesinin haberine göre ayrıca, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi ek ödemelerine de katsayı artışı yansıyacak. Eş yardımı, çocuk yardımları ve memur emeklilerine yapılan ilave ödemelerde de artışlar olması bekleniyor.

#4
Foto - Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

Diğer bir gelişme ise 3600 gösterge düzenlemesi. 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, 1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanmasını sağlayacak. Bu düzenleme, emekli ikramiyelerini ve aylıklarını artıracak, örneğin 25 yıl çalışan bir memurun emekli aylığındaki artışın 3 bin lirayı bulması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesini ve alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e çıkarılmasını istedi. Ayrıca çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesini önerdi.

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