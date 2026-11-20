Sinop ve Tekirdağ santralleriyle de ilgilenen Rosatam, yeni bir işbirliği alanının da kapısını araladı. Likhachev, Türkiye'nin önemli bir deniz gücü olduğunu hatırlatarak yüzer nükleer santraller alanında birlikte çalışmanın "son derece uygun" olacağını söyledi. Ulaşılması güç dağlık bölgeler içinse 55 megavatlık küçük reaktörlere dikkat çekti. Bir hayale ulaşmanın son metresindeyiz. Akkuyu'nun gerçek başarısı, yalnızca ürettiği megavatlarla değil, Türkiye'ye kazandırdığı bilgi, teknoloji ve insan gücüyle ölçülecek. Ve belki de yetmiş yıllık hayalin en kıymetli tarafı tam da burada.