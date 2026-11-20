Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı: 70 yıllık hayal artık gerçek oluyor
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'ın Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 2018 yılında temelleri atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlileştirme tutarının 16 milyar dolara ulaştığını belirterek önümüzdeki yıl ilk elektriğin Türkiye şebekesine verileceğini açıkladı. 2030 yılına kadar dört ünitenin tamamının devreye alınmasıyla santralin 4.800 megavatlık kurulu güce erişeceğini vurgulayan Likhachev, Türk mühendislerin şimdiden Kazakistan, Özbekistan ve Macaristan'daki projelerde görev aldığını ifade etti.