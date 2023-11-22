2023-11-22 08:25:47 Milyonlar merakla bekliyor! Asgari ücrette 2 farklı tahmin! Zam maratonu başlıyor...
Milyonlarca çalışan 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili sorusuna cevap veren Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi. Peki asgari ücrette tahminler neler? İşte detaylar...