Milyonlar merakla bekliyor! Asgari ücrette 2 farklı tahmin! Zam maratonu başlıyor...

ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK KAÇ OLUR? En düşük enflasyon beklentim yüzde 35’ler civarında. Eğer yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392, yüzde 50 artış olursa ki bu bizim olabilecek en yüksek artış beklentimizdir. Yüzde 50 artış olması durumunda 17 bin 103 TL yapar. Benim tahminim yüzde 45’ler seviyesinde olacağıdır, bu da 15 bin 962 TL yapar, psikolojik sınır 16 bin TL’dir.