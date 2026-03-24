Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, dünyayı asteroit tehditlerine karşı korumayı hedefleyen “NEO Avcısı” görevini duyurdu. İyon ışını ve çarpışma yöntemleri test edilecek.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un kurucusu olduğu Blue Origin, gezegen savunmasına yönelik iddialı bir projeyi kamuoyuna açıkladı.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

“Yakın Dünya Cisimleri (NEO) Avcısı” adı verilen görev kapsamında, Dünya’ya çarpma riski taşıyan asteroitlere karşı yeni nesil müdahale yöntemleri geliştirilecek.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

Proje kapsamında iki farklı savunma yöntemi öne çıkıyor. Bunlardan ilki, iyon ışını teknolojisiyle asteroitin yörüngesini kademeli olarak değiştirmeyi hedefliyor.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

İkinci yöntem ise yüksek hızlı çarpışma tekniği. “Robust Kinetic Disruption” olarak adlandırılan bu yaklaşım, daha önce NASA’nın DART göreviyle başarıyla test edilen kinetik müdahale modelinden ilham alıyor.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

Görevde Blue Origin’in geliştirdiği “Blue Ring” uzay platformu kullanılacak.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

Bu sistem, hem asteroitleri analiz edecek küçük uydu filolarını taşıyacak hem de elde edilen veriler doğrultusunda hangi müdahale yönteminin uygulanacağına karar verilmesini sağlayacak. Asteroitlerin yoğunluk, kütle ve yapısal özellikleri detaylı şekilde incelenecek.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

Projenin, NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile iş birliği içinde yürütüldüğü belirtiliyor. Öte yandan NASA’nın geliştirdiği “NEO Surveyor” teleskobunun da 2027’de fırlatılması planlanıyor. Bu teleskop, özellikle düşük görünürlükteki asteroitleri kızılötesi sensörlerle tespit ederek erken uyarı sağlayacak.

Foto - Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek

Uzmanlara göre bu tür projeler, uzay yarışının yeni evresini oluşturuyor. Artık yalnızca keşif değil, gezegen savunması da büyük güçlerin ve özel şirketlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Blue Origin’in bu hamlesi, özel sektörün küresel güvenlik alanındaki rolünün giderek arttığını da ortaya koyuyor.

