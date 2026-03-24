Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek
Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, dünyayı asteroit tehditlerine karşı korumayı hedefleyen “NEO Avcısı” görevini duyurdu. İyon ışını ve çarpışma yöntemleri test edilecek.
Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un kurucusu olduğu Blue Origin, gezegen savunmasına yönelik iddialı bir projeyi kamuoyuna açıkladı.
“Yakın Dünya Cisimleri (NEO) Avcısı” adı verilen görev kapsamında, Dünya’ya çarpma riski taşıyan asteroitlere karşı yeni nesil müdahale yöntemleri geliştirilecek.
Proje kapsamında iki farklı savunma yöntemi öne çıkıyor. Bunlardan ilki, iyon ışını teknolojisiyle asteroitin yörüngesini kademeli olarak değiştirmeyi hedefliyor.
İkinci yöntem ise yüksek hızlı çarpışma tekniği. “Robust Kinetic Disruption” olarak adlandırılan bu yaklaşım, daha önce NASA’nın DART göreviyle başarıyla test edilen kinetik müdahale modelinden ilham alıyor.
Görevde Blue Origin’in geliştirdiği “Blue Ring” uzay platformu kullanılacak.
Bu sistem, hem asteroitleri analiz edecek küçük uydu filolarını taşıyacak hem de elde edilen veriler doğrultusunda hangi müdahale yönteminin uygulanacağına karar verilmesini sağlayacak. Asteroitlerin yoğunluk, kütle ve yapısal özellikleri detaylı şekilde incelenecek.
Projenin, NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile iş birliği içinde yürütüldüğü belirtiliyor. Öte yandan NASA’nın geliştirdiği “NEO Surveyor” teleskobunun da 2027’de fırlatılması planlanıyor. Bu teleskop, özellikle düşük görünürlükteki asteroitleri kızılötesi sensörlerle tespit ederek erken uyarı sağlayacak.
Uzmanlara göre bu tür projeler, uzay yarışının yeni evresini oluşturuyor. Artık yalnızca keşif değil, gezegen savunması da büyük güçlerin ve özel şirketlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Blue Origin’in bu hamlesi, özel sektörün küresel güvenlik alanındaki rolünün giderek arttığını da ortaya koyuyor.
