Yunanlı Eski Bakan İtiraf Etti: "Türkiye Başarıyor, Biz Uşak Olduk!" "İmamoğlu Suç Örgütü" davası: 8'inci duruşma başladı İkna olmadılar siyonizme boyun eğdiler Küresel haydut Trump'ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı İsrail devlet televizyonu açıkladı: Siyonist ordu çıkmazda: 50 yıllık mühimmatlara muhtaç kaldılar! İran'dan şer ittifakına 'elektrik' uyarısı: Vurursanız, santrallerinizi imha ederiz Siyonist-Haçlı İttifakına İran'dan net cevap: "Büyük cihat için her şey hazır!" CHP'li Ali Mahir'in sağ kolu... Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, vatandaşa saldırdı! Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır Haydutu bekliyorlar Mossad'ın İhanet Hattı: PKK ve CIA
Gündem Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’
Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Orta Doğu’da sular durulmazken, bölgedeki gerilim nükleer savaş tehdidiyle yeni bir boyuta evrildi. ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, katıldığı bir programda dünya gündemine bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Macgregor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya gizli ve çok sert bir ültimatom vermiş olabileceğini iddia etti.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden askeri uzman Macgregor’a göre, Rusya nükleer kartını masaya sürmüş durumda. Gazetecinin "İsrail nükleer silah kullanabilir mi?" sorusunu değerlendiren Macgregor, Rusya’nın kırmızı çizgilerini hatırlattı. İddiaya göre Putin, Netanyahu yönetimine ilettiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

Putin’den net uyarı: Karşılık veririz

"Eğer İsrail, Orta Doğu’da herhangi bir şekilde nükleer silah kullanmaya cüret ederse, Rusya da İsrail’e nükleer silahla karşılık verecektir."

ABD tehlikenin farkında değil

Douglas Macgregor, Washington yönetiminin içine düştüğü durumun vahametini kavramaktan uzak olduğunu savundu. ABD’nin İsrail’e verdiği sınırsız desteğin dünyayı geri dönülemez bir felakete sürüklediğini belirten emekli Albay, "ABD neyin içine düştüğünün farkında değil" diyerek Beyaz Saray’ın basiretsiz politikalarını eleştirdi.

Rusya’nın bu hamlesiyle nükleer dengeleri yeniden kurmayı amaçladığını belirten uzmanlar, bölgedeki aktörlerin nükleer bir tırmanıştan kaçınmaması durumunda 3. Dünya Savaşı’nın kaçınılmaz hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Siyonist rejimin saldırgan tutumu karşısında Moskova’nın takındığı bu sert tavır, uluslararası arenada yeni bir stratejik dönemin kapılarını aralıyor.

