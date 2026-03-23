Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden askeri uzman Macgregor’a göre, Rusya nükleer kartını masaya sürmüş durumda. Gazetecinin "İsrail nükleer silah kullanabilir mi?" sorusunu değerlendiren Macgregor, Rusya’nın kırmızı çizgilerini hatırlattı. İddiaya göre Putin, Netanyahu yönetimine ilettiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

Putin’den net uyarı: Karşılık veririz

"Eğer İsrail, Orta Doğu’da herhangi bir şekilde nükleer silah kullanmaya cüret ederse, Rusya da İsrail’e nükleer silahla karşılık verecektir."

ABD tehlikenin farkında değil

Douglas Macgregor, Washington yönetiminin içine düştüğü durumun vahametini kavramaktan uzak olduğunu savundu. ABD’nin İsrail’e verdiği sınırsız desteğin dünyayı geri dönülemez bir felakete sürüklediğini belirten emekli Albay, "ABD neyin içine düştüğünün farkında değil" diyerek Beyaz Saray’ın basiretsiz politikalarını eleştirdi.

Rusya’nın bu hamlesiyle nükleer dengeleri yeniden kurmayı amaçladığını belirten uzmanlar, bölgedeki aktörlerin nükleer bir tırmanıştan kaçınmaması durumunda 3. Dünya Savaşı’nın kaçınılmaz hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Siyonist rejimin saldırgan tutumu karşısında Moskova’nın takındığı bu sert tavır, uluslararası arenada yeni bir stratejik dönemin kapılarını aralıyor.