Yeniakit Publisher
ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Çin’in hızla artan Ar-Ge yatırımları, ABD’nin bilimsel liderliğini tehdit ediyor. Veriler, küresel araştırma gücünün önümüzdeki yıllarda el değiştirebileceğine işaret ediyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Küresel bilim ve teknoloji yarışında kartlar yeniden dağıtılıyor. Uzun yıllardır araştırma ve inovasyonun merkezi konumunda olan ABD, Çin’in agresif Ar-Ge yatırımları karşısında avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Uzmanlara göre bu dönüşüm, yalnızca ekonomik değil, jeopolitik dengeleri de doğrudan etkileyecek.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Verilere göre Çin’in kamu Ar-Ge harcamaları son 10 yılda yüzde 90 artarak 133 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ABD’deki artış yalnızca yüzde 12 seviyesinde kaldı ve toplam harcama 155 milyar dolar oldu. Aradaki fark hâlâ ABD lehine olsa da büyüme hızları Çin’in kısa sürede liderliği ele geçirebileceğini gösteriyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Araştırmacılar, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Çin’in 2027 ile 2029 yılları arasında dünyanın en büyük kamu araştırma fonlayıcısı olacağını öngörüyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Çin yönetiminin 2026–2030 döneminde Ar-Ge harcamalarını her yıl en az yüzde 7 artırma planı ise bu süreci daha da hızlandırabilir.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Bilimsel yayın performansında da Çin’in yükselişi dikkat çekiyor. Nature Index verilerine göre Çin’in bilimsel katkısının 2026’ya kadar ABD’nin iki katına ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Bu durum, küresel bilim üretiminin ağırlık merkezinin doğuya kaydığını gösteriyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Temel araştırma alanında ise ABD üstünlüğünü koruyor. 2023 itibarıyla ABD’nin bu alandaki harcaması 120 milyar dolar seviyesindeyken Çin’de bu rakam 53 milyar dolar civarında.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Ancak Çin’in bu alandaki büyüme hızının yüksek olması, uzun vadede bu farkın kapanabileceğine işaret ediyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Uzmanlar, bilimsel liderliğin yalnızca harcama miktarıyla belirlenmediğini vurguluyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Üniversite-sanayi iş birlikleri, inovasyon ekosisteminin verimliliği ve araştırma altyapısı gibi faktörler de belirleyici rol oynuyor. Bu noktada ABD’nin hâlâ güçlü bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Buna rağmen artan yatırımlar ve büyüyen bilimsel üretim kapasitesi, önümüzdeki yıllarda teknolojik inovasyonun merkezinin Çin’e kayabileceğine işaret ediyor.

Foto - ABD bilimsel araştırmada eriyor! Liderliği rakibine kaptırıyor

Bu dönüşüm, yapay zekâdan uzay teknolojilerine kadar birçok kritik alanda küresel rekabetin seyrini değiştirebilir. Haber Kaynağı: Nature

