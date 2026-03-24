Pentagon 1,5 trilyon doları nasıl harcayacak!
ABD Başkanı Donald Trump’ın 2027 için önerdiği 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi, Kongre’de ciddi tartışmalara yol açtı.
ABD’de savunma harcamaları yeni bir eşiğe hazırlanıyor. 2027 mali yılı için önerilen 1,5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesi, bir önceki yıla göre yaklaşık 500 milyar dolarlık artış anlamına geliyor. Bu büyüklük, ABD tarihindeki en yüksek savunma bütçelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bütçenin önemli kısmının yüksek maliyetli askeri projelere ayrılması planlanıyor. “Altın Filo” adı verilen yeni nesil deniz gücü konsepti, altıncı nesil savaş uçakları ve “Altın Kubbe” füze savunma sistemi bu projelerin başında geliyor.
Uzmanlara göre yalnızca füze kalkanı projesinin maliyeti 1 trilyon dolara yaklaşabilir.
Pentagon’un planları arasında B-21 Raider uzun menzilli bombardıman uçağı, yeni nesil savaş uçakları, uçak gemileri, denizaltılar ve fırkateynler bulunuyor. Bu projelerin büyük kısmının uzun yıllara yayılan maliyetlerle finanse edilmesi öngörülüyor.
Devam eden askeri operasyonların da bütçe üzerindeki yükü büyüyor. İran’a yönelik yürütülen operasyonların günlük maliyetinin yaklaşık 900 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Operasyon süresinin belirsizliği, toplam maliyetin de öngörülememesine yol açıyor.
Bütçenin onay süreci ise zorlu geçecek gibi görünüyor. Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin kıdemli üyesi Adam Smith, bu büyüklükte bir bütçenin Kongre’den geçmesinin zor olduğunu belirterek, mali sürdürülebilirlik konusunda ciddi endişeler dile getirdi.
Pentagon’un geçmiş harcamaları da eleştirilerin odağında.
2025’in son ayında 90 milyar dolarlık harcama yapılması ve bunun içinde lüks harcamaların da yer alması, bütçe disiplinine yönelik soru işaretlerini artırdı.
Savunma bütçesinin işleyişi de tartışma konusu. Mevcut sistemde, kullanılmayan bütçelerin bir sonraki yıl kesilmesi, kurumları yıl sonuna doğru yoğun harcamaya teşvik ediyor.
Bu durum, verimsiz harcama riskini artıran yapısal bir sorun olarak değerlendiriliyor.
Pentagon yetkilileri, 1,5 trilyon dolarlık bütçenin nihai formatının henüz netleşmediğini belirtiyor.
Bu rakamın temel bütçeye mi dahil edileceği yoksa ek ödeneklerle mi tamamlanacağına Beyaz Saray ve Kongre birlikte karar verecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23