İHA korkusu sardı! ABD'li emekli General itiraf etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHA korkusu sardı! ABD'li emekli General itiraf etti

ABD’li emekli General Glenn VanHerck, Barksdale Hava Üssü üzerinde görülen insansız hava araçlarının ülkenin hava savunmasındaki ciddi zafiyetleri gözler önüne serdiğini belirtti.

ABD’nin en kritik askeri merkezlerinden biri olan Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde 9-15 Mart tarihleri arasında tanımlanamayan insansız hava araçlarının defalarca görüldüğü ortaya çıktı. Nükleer caydırıcılığın merkezlerinden biri olan bu üste yaşanan olaylara etkili bir müdahale yapılamaması dikkat çekti.

Barksdale, ABD’nin stratejik bombardıman filosunu ve kıtalararası balistik füze koordinasyonunu yöneten Küresel Saldırı Komutanlığı’na ev sahipliği yapıyor.

B-52, B-1 ve B-2 bombardıman uçaklarının bulunduğu bu üs üzerinde dronların serbest şekilde dolaşabilmesi, güvenlik açısından alarm verici olarak değerlendirildi.

Emekli General Glenn VanHerck’e göre bu olay bir istisna değil, aksine modern savaşın yeni yüzü. VanHerck, ABD’nin hava savunmasının hâlâ balistik füze ve nükleer tehditlere odaklı olduğunu, ancak insansız hava sistemleri ve hassas güdümlü silahların bu paradigmayı değiştirdiğini vurguladı.

Rapora göre, ABD’nin mevcut anti-drone (C-UAS) sistemleri bu tür tehditlere karşı yeterli değil.

Üste karıştırma (jammer) yöntemlerinin denendiği ancak etkili sonuç alınamadığı belirtilirken, bu durumun gelişmiş ve otonom sistemlere sahip bir tehdide işaret edebileceği değerlendiriliyor.

ABD’de insansız hava araçlarına karşı müdahale konusunda ciddi bir yetki ve koordinasyon sorunu bulunduğu ifade ediliyor.

NORAD ve NORTHCOM gibi yapılar nükleer tehditlere karşı net bir komuta zincirine sahipken, dron tehditlerinde Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı, FAA ve diğer kurumlar arasında karmaşa yaşanıyor.

Benzer bir olayda, ABD-Meksika sınırında lazerle dron düşürme girişimi sonrası FAA’nın hava sahasını kapatması ve Beyaz Saray’ın müdahalesi, kurumlar arası koordinasyon eksikliğini açıkça ortaya koydu.

VanHerck’e göre ABD artık yalnızca nükleer tehditlere değil, dron sürüleri, hipersonik füzeler ve siber saldırılar gibi çok katmanlı tehditlere karşı yeni bir savunma mimarisi geliştirmek zorunda.

Bu kapsamda daha entegre, hızlı karar alabilen ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendiren bir yapı öneriliyor.

Analizde, mevcut parçalı sistemin artık yetersiz kaldığı vurgulanarak, tüm kurumların ortak hareket ettiği entegre bir savunma ağı kurulması gerektiği ifade edildi.

Bu doğrultuda kurulan Ortak Kurumlararası Görev Gücü 401’in süreci hızlandırabilecek kritik bir adım olduğu belirtiliyor. Haber Kaynağı: Glenn VanHerck - The National Interest

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler
Gündem

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler

UCM’de Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD yaptırımları nedeniyle kredi kartl..
110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü
Dünya

110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 110’dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa ..
Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’
Gündem

Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Orta Doğu’da sular durulmazken, bölgedeki gerilim nükleer savaş tehdidiyle yeni bir boyuta evrildi. ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, k..
"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"
Gündem

"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"

Gazeteci-yazar İbrahim Karagül, bölgedeki son gelişmeleri ve İsrail’in küstah tehditlerini kaleme aldığı analizinde çarpıcı uyarılarda bulun..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
FETÖ'nün inine girildi Çok sayıda tutuklama var
Gündem

FETÖ'nün inine girildi Çok sayıda tutuklama var

32 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandı, 41 kişi tutuklandı.
