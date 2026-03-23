Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zülfikar ateşlendi! ABD ve İsrail için zor gece

İran, İsrail ile ABD'nin bölgedeki bazı üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Saldırılarda, "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.

İran, İsrail’in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD’nin bölge ülkelerindeki üslerine misilleme saldırısında bulunduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve İsrail’e yönelik misillemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 77. dalgasında İsrail’in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD’nin bölgedeki üslerine misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.

 

 "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri kullanıldı

Saldırılarda, "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Aldatıcı ABD Başkanının çelişkili davranışları, savaş cephesini ihmal etmemize ve acımasız düşmana karşı mücadeleyi bırakmamıza neden olamaz, çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump'ın psikolojik operasyonları açığa çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

1
+90 (553) 313 94 23