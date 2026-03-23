Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!
İstanbul Sarıyer'de lüks bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve doktor Erol Köse'nin feci ölümüyle ilgili sarsıcı görüntüler yayınlandı.
Bir döneme damga vuran ismin beton zemine çakıldığı dehşet dolu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yapımcı Erol Köse’nin bugün Sarıyer’de 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesi müzik ve magazin dünyasında şok etkisine neden olurken şüpheli bulunan ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu.
3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ
Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y., Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.