Tarih verdi: Gram altın 2600 lira değişecek
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 7400 liralarda seyreden gram altında 2600 liralık değişimi işaret etti. Tarih veren Memiş yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini savundu.
TGRT Haber'de yer alan habere göre, "Altın fiyatları geçen hafta düşüyordu. Bu hafta yükseliyor. Önümüzdeki hafta tekrar düşer, ondan sonra tekrar yükselir. Bu piyasada istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar" diyen Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu vurguladı.
Altın fiyatlarının geçen hafta sert düşüşle dikkat çektiğini dile getiren Memiş, "Geçen hafta Amerika ile İran arasında bir anlaşma haberi geldi. Bu yaygarayla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı" dedi.
Memiş, "Yılın bitmesine 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmaları, bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz. Hem Trump’ın yetkilerinin sınırlanması, hem jeopolitik gerilimin tırmanması, hem de Çin piyasalarının bu hafta tekrar açılıyor olması altın ve gümüş fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu" diyerek fiyatları hatırlattı.
Ons altın fiyatının 4.850 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, "Şu anda 5.135 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında da 7.260 liraya kadar bir gerileme vardı geçen hafta. Şu anda 7.475 lira seviyesinde" dedi.
Altının bu dalgalı seyrinin her zaman yatırımcıyı tedirgin ettiğini vurgulayan Memiş, "Çünkü bazen zirveyi görüyor, bir anda ansızın düşüyor. Biz yatırımcılara bu yılın manipülasyon piyasası ve manipülasyon yılı olduğunu sık sık ifade ediyoruz. Uzun vadeli trende odaklanın. Asıl hikâye uzun vadeli trendde" diyerek hatırlatmada bulundu.
Yıl sonu tahminlerini de paylaşan Memiş, "Yıl sonuna kadar ons altın tarafında hedefimiz 6.000 dolar. Bu yılın ilk yarısına kadar gram altın tarafında ise 5 haneli, yani 10.000’li rakamlar bekleniyor" dedi.
Memiş ayrıca "Dolayısıyla uzun vadeye odaklanan yatırımcılar için bir problem yok. Ancak kısa vadede alıp satma hayali olanlar ya da kaldıraçlı ve kredili işlemler yapanlar için ciddi risk söz konusu" diyerek kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için çok kritik uyarıda bulundu.
