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Spor
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Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

2023-09-06 13:52:04
Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ise transferde yine dikkat çeken Galatasaray, transferin son günü olan 15 Eylül'e kadar hamle yapmaya devam edecek. Ndombele'yi kiralayan, Davinson Sanchez'in ise bonservisini alan sarı-kırmızılılar, transferde oluşacak fırsatları değerlendirerek kadrosunu güçlendirecek. Bu doğrultuda Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Milli yıldız için Galatasaray açıklaması geldi. İşte tüm ayrıntılar...

#1
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i transfer eden Galatasaray'dan milli yıldız için sürpriz bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

#2
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ligde de yeniden şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, UEFA'ya listelerin teslim edileceği son günü bir hayli hareketli geçirmişti.

#3
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

NDOMBELE KİRALANDI Orta saha ve savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i transfer etmişti.

#4
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Sabah'a göre; Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi bedelsiz olarak kiralarken, zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olduğunu KAP'a bildirmişti.

#5
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

DAVINSON SANCHEZ'LE 4+1 YILLIK İMZA Davinson Sanchez'i bonservisiyle kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperle 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

#6
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

UEFA LİSTESİNE EKLENDİ Şampiyonlar Ligi oyuncu listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray, iki yeni transferini de kadroya ekledi.

#7
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Galatasaray, lig için de kadrosuna yeni takviyeler yapmak istiyor. Öte yandan İngiltere'den yeni bir iddia geldi.

#8
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

29 yaşındaki Okay'ı Championship takımı West Bromwich'te bekleneni veremediği gerekçesiyle eleştiren Goldberg-Lepkowski ikilisi şunları söyledi:

#9
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

"GALATASARAY İLGİLENİYOR" Okay tam bir hayal kırıklığı oldu ancak Süper Lig devi Galatasaray onunla ilgileniyor.

#10
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Türkiye'de transfer dönemi hala açık. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar var.

#11
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Okay Yokuşlu, geçen sezon West Bromwich formasıyla 41 maça çıkıp, 4 gol kaydetti.

#12
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Bu sezon şimdiye kadar 6 maçta forma giydi.

#13
Foto - Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

29 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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