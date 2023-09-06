Milli yıldızın Galatasaray'a transferini açıkladılar! Transferde olay gelişme...

Kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ise transferde yine dikkat çeken Galatasaray, transferin son günü olan 15 Eylül'e kadar hamle yapmaya devam edecek. Ndombele'yi kiralayan, Davinson Sanchez'in ise bonservisini alan sarı-kırmızılılar, transferde oluşacak fırsatları değerlendirerek kadrosunu güçlendirecek. Bu doğrultuda Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Milli yıldız için Galatasaray açıklaması geldi. İşte tüm ayrıntılar...