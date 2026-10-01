Milli yıldızımız Arda Güler'e büyük onur! Real Madrid resmen açıkladı
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kulübünde eylül ayının futbolcusu seçildi.
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İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kulübünde eylül ayının futbolcusu seçildi.
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’de bu sezona iyi başlayan milli futbolcu Arda Güler performansıyla adından söz ettirmişti.
Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, milli futbolcunun eylül ayının oyuncusu seçildiği kaydedildi. 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.
Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
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