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Milli yıldızımız Arda Güler'e büyük onur! Real Madrid resmen açıkladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli yıldızımız Arda Güler'e büyük onur! Real Madrid resmen açıkladı

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kulübünde eylül ayının futbolcusu seçildi.

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Foto - Milli yıldızımız Arda Güler'e büyük onur! Real Madrid resmen açıkladı

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’de bu sezona iyi başlayan milli futbolcu Arda Güler performansıyla adından söz ettirmişti.

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Foto - Milli yıldızımız Arda Güler'e büyük onur! Real Madrid resmen açıkladı

Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, milli futbolcunun eylül ayının oyuncusu seçildiği kaydedildi. 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.

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Foto - Milli yıldızımız Arda Güler'e büyük onur! Real Madrid resmen açıkladı

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Yorumlar

Ali

Super haber Helal olsun sana Arda Kardesim MASALLAH Turkiye senin ile gurur duyuyor
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