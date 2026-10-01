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Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Toprakları altın, bakır, uranyumun yanı sıra 30'dan fazla maden potansiyeli bulunan Afrika ülkesinden Türkiye'ye önemli bir çağrı yapıldı.

#1
Foto - Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Tekreferans'ta yer alan habere göre Güney Batı Afrika ülkesi Angola, Türkiye’den madencilik, tarım ve turizm sektörlerinde yatırım bekliyor. İhracat gelirlerinin yüzde 92’sini petrol ve doğalgazın oluşturduğu Angola, zengin maden rezervlerini ekonomiye kazandırarak gelirlerini çeşitlendirmek istiyor.

#2
Foto - Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Angola'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Joao Salvador Dos Santos Neto, Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti. Büyükelçi Dos Santos Neto, Angola’da yatırım yapacak sanayiciler için kolaylıklar sağlayan bir mevzuatları olduğunu, Türk yatırımcıları Angola’ya beklediklerini dile getirdi.

#3
Foto - Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Angola’nın altın, nikel, demir cevheri, mermer, nadir bulunan elementler yönüyle zengin rezervlere sahip olduğunu dile getiren Büyükelçi Dos Santos Neto, “36 maden açısından zengin kaynaklara sahibiz. Türk yatırımcıların yeterli kaynak bulabilecekleri maden yataklarına sahibiz. Enerji ve lojistik altyapısı için destek oluyoruz. Çinli 300’ün üzerinde firmanın Angola’da yatırımları var.

#4
Foto - Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Tarım, petrol, gaz, madencilik ve diğer sanayi kollarında yatırımlar yaptılar. Türkiye’den bir firmanın demir cevheri üretimi konusunda bir yatırımı söz konusu. Angola’da Türk yatırımcıları daha fazla sayıda görmek istiyoruz. Madencilik dışında tarım ve turizm sektörleri de yatırım yapılabilecek sektörler olarak öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, Türkiye’nin yıllık 6,5 milyar dolar madencilik ürünleri ihraç ettiğini, Ege Bölgesi’nden yapılan madencilik ihracatının 1,5 milyar doları aştığını, Türkiye ile Angola arasında karşılıklı ticaretin artması için uygun bir zemin olduğunun altını çizdi.

#6
Foto - Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar

Türkiye’nin Angola’ya yıllık ihracatının 102 milyon dolar, ithalatının ise 9 milyon dolar düzeyinde olduğunu vurgulayan Tokatlıoğlu, “Angola yıllık 15 milyar doların üzerinde ithalat yapan bir ülke. Angola’ya hem ihracatımızı artırabiliriz hem de Türk sanayicileri Angola’da yatırım yapabilirler. Karşılıklı temaslarla iki ülke arasındaki ticari bağların daha da güçleneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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