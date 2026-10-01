Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü
Trabzon Beşikdüzü'nde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası’nı saran sis bulutu, yeşil örtüyle birleşerek dikkat çeken manzaralar oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon Beşikdüzü'nde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası’nı saran sis bulutu, yeşil örtüyle birleşerek dikkat çeken manzaralar oluşturdu.
Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan sis, Kızılağaç Yaylası’nda görsel şölen oluşturdu.
Dağların etrafını saran sis bulutu, yaylanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek, doğaseverlerin ilgisini çekti.
Sisle kaplanan dağlar ve çevresindeki yeşil örtü, dronla havadan görüntülendi.
Dağların arasındaki sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
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