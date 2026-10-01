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Yaşam
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Yeniakit Publisher
Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü

Trabzon Beşikdüzü'nde 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası’nı saran sis bulutu, yeşil örtüyle birleşerek dikkat çeken manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan sis, Kızılağaç Yaylası’nda görsel şölen oluşturdu.

#2
Foto - Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü

Dağların etrafını saran sis bulutu, yaylanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek, doğaseverlerin ilgisini çekti.

#3
Foto - Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü

Sisle kaplanan dağlar ve çevresindeki yeşil örtü, dronla havadan görüntülendi.

#4
Foto - Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü

Dağların arasındaki sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

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