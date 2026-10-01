  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Limon tatlısı tarifi... Gelin siz de yapın: Potansiyeli var, bakın neymiş! Sosyal medyada bulunan kullanıcılar çağırdı Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’ Aivo Orav: Mesaj belli, Türkiye'ye ihtiyacımız var Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti Toprakları altın, bakır ve uranyum kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz gelin siz bulun' diyerek Türkiye'yi çağırdılar Yaylada kartpostallık görüntüler! Trabzon’da sis dağların arasına çöktü Köfteci Sergen yeni şube açtı: Acun Ilıcalı’nın haftada üç defa yediği o meşhur köfteci oymuş... Prof. Dr. Şener'den 65 yaş üstüne önemli grip aşısı çağrısı: Hastalık üç katına çıktı, hastanelerde kuyruk oldu Milli yıldızımız Arda Güler'e büyük onur! Real Madrid resmen açıkladı
Eğitim
6
Yeniakit Publisher
Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026” raporuna göre, bu eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim gördü.

#1
Foto - Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026' çalışmasının sonuçları yayımlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a, derslik sayısı ise 769 bin 933'e ulaşırken; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı. Bu öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız olarak belirtildi. Öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 739 bin 723'ü okul öncesi eğitim, 5 milyon 408 bin 899'u ilkokul, 5 milyon 307 bin 934'ü ortaokul ve 5 milyon 247 bin 752'si ortaöğretimde yer aldı. Ortaöğretimdeki 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin 3 milyon 46 bin 666'u genel ortaöğretimde, 1 milyon 736 bin 473'ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 464 bin 613'ü de Anadolu imam hatip liselerinde eğitim aldı.

#2
Foto - Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 200 BİNİ AŞTI: 2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 1 milyon 170 bin 320 oldu. Bu sayıya yaygın eğitim kurumlarında ve diğer birimlerde çalışan 41 bin 479 öğretmen de eklendiğinde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı. Bu öğretmenlerin 1 milyon 67 bin 218'i resmi kurumlarda, 144 bin 581'i özel okullarda görev yaptı. Örgün eğitimde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 914'ü resmi okul, 15 bin 94'ü özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 75 bin 12 okul hizmet verdi. Bu okulların 18 bin 636'sı okul öncesi eğitim, 25 bini ilkokul, 18 bin 977'si ortaokul ve 12 bin 399'u da ortaöğretim kademesinde yer aldı. Resmi okullarda 631 bin 736, özel okullarda 138 bin 197 olmak üzere örgün eğitimde toplam 769 bin 933 derslik kullanıldı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17 olarak açıklanırken bu sayı ortaokullarda 13, ortaöğretimde 12 oldu. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokulda 19, ortaokulda 25, ortaöğretimde 21 oldu.

#3
Foto - Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

OKULLAŞMA ORANLARI: 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullaşma oranları 5 yaşta yüzde 84,14, ilkokul yaş grubunda (6-9 yaş) yüzde 98,46, ortaokul yaş grubunda (10-13 yaş) yüzde 98,16 olarak gerçekleşti. Ortaöğretim yaş grubunda (14-17 yaş) ise yüzde 87,09'a yükseldi. Bu verilere ve yakın zamanda yayımlanan ‘Bir Bakışta Eğitim 2025’ raporuna göre, Türkiye 6-14 yaş grubunda çağ nüfusunun tamamına yakınını içeren okullaşma oranıyla OECD ortalamasıyla benzerlik gösteriyor.

#4
Foto - Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN PAYI ARTTI: 2024-2025 eğitim öğretim yılından 2025-2026 eğitim öğretim yılında, örgün ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitimin payı yüzde 37,56'dan yüzde 39,51'e yükseldi. Aynı dönemde mesleki açık öğretim dahil mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı ise 1 milyon 681 bin 100'den 1 milyon 736 bin 473'e çıktı.

#5
Foto - Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 345 BİN 112 OLDU: Burs alan öğrenci sayısı 2025-2026 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre artış göstererek 345 bin 112'ye ulaştı. İlk ve ortaöğretimde taşıma yoluyla eğitime erişim hizmetinden faydalanan toplam öğrenci sayısı 765 bin 728 olurken bu sayı, özel eğitimde 136 bin 12'den 150 bin 405'e yükseldi. Ayrıca, 2 bin 852 pansiyonda yaklaşık yarım milyon öğrenciye barınma imkanı sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor
Gündem

Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak’tan çekilme sürecini resmi olarak tamamladığını duyururken, bölgedeki stratejik dengeler baştan aşağı de..
Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!
Sosyal Medya

Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!

İşgalci İsrail güçlerinin masum Filistinlilere yönelik zulmü her geçen gün artarken, vicdanları sızlatan ev baskınlarından birinde yaşanan i..
Sabah gözaltına alınmıştı: Mahkemeden Dilan Polat kararı...
Gündem

Sabah gözaltına alınmıştı: Mahkemeden Dilan Polat kararı...

Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dilan Polat, yurt ..
Milyonluk rüşvet çarkına ‘tek cümlelik’ savunma’ Soru sormak için söz istedi soru soramadı! Ekrem’i mahkemede terleten anlar
Gündem

Milyonluk rüşvet çarkına ‘tek cümlelik’ savunma’ Soru sormak için söz istedi soru soramadı! Ekrem’i mahkemede terleten anlar

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 12 yıllık danışma..
"Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş
Gündem

"Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, kendisinin de fon krizinde mağdur olduğunu açıklamasının ardından kullandığı "Maalesef devl..
Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha
Ekonomi

Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay dev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23