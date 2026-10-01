Merak edilen istatistikler açıklandı: Son eğitim öğretim yılı böyle geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026' çalışmasının sonuçları yayımlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a, derslik sayısı ise 769 bin 933'e ulaşırken; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı. Bu öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız olarak belirtildi. Öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 739 bin 723'ü okul öncesi eğitim, 5 milyon 408 bin 899'u ilkokul, 5 milyon 307 bin 934'ü ortaokul ve 5 milyon 247 bin 752'si ortaöğretimde yer aldı. Ortaöğretimdeki 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin 3 milyon 46 bin 666'u genel ortaöğretimde, 1 milyon 736 bin 473'ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 464 bin 613'ü de Anadolu imam hatip liselerinde eğitim aldı.