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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Erdoğan, bu kapsamda İtalya Başbakanı Meloni ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da eşlik etti.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Erdoğan-Meloni görüşmesinden kareler…

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