Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Tsahkna, küresel ölçekteki çatışmaların birbirleriyle olan bağına dikkati çekerek, "Kuzey Kore'nin Rusya'yı doğrudan desteklediğini görüyoruz. Çin'in, Rusya'ya destek verdiğini görüyoruz. Aslında İran'ın Rusya ile çok doğrudan bir bağlantısı olduğunu müşahede ediyoruz. Bu bağlamda tüm bu farklı unsurlar birbiriyle ilişkilidir; dolayısıyla güçlü ve daha yetenekli bir NATO çok önemlidir. Ankara Zirvesi de buna en yüksek düzeyde destek sağlamaktadır." diye konuştu.