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Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

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Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduklarını açıklayarak, MMU Kaan'la ilgili flaş gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Tsahkna, Ankara'da düzenlenen 36. ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde AA muhabirine konuştu.

#2
Foto - Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne işaret eden Tsahkna, "Türkiye, askeri gücü, ekonomik gücü ve aynı zamanda coğrafi konumu nedeniyle çok büyük bir rol oynuyor. Ama asıl sorun Putin'in hedefini değiştirmek istememesidir. Taraflardan biri adil ve kalıcı bir barışla ilgilenmiyorsa, herhangi bir şeye arabuluculuk edecek bir pozisyon oluşamaz. Bunun yerine, şimdi stratejik sabır gösterme, yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskıyı artırma ve Ukrayna'yı destekleme zamanıdır." dedi.

#3
Foto - Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Tsahkna, Türkiye'nin ilerleyen süreçlerde diplomatik girişimlerinin devam edebileceğine dikkati çekerek "Ukrayna çok iyi iş çıkarıyor ve şimdi, ilk kez Rusya daha zayıf bir konumda bulunuyor. Bu ivmeyi onları daha fazla zorlamak için kullanalım; belki o zaman Putin hedefini değiştirmek ve gerçek bir müzakere başlatmak ister. İşte o zaman belki Türkiye bu rolü oynayabilir." diye konuştu.

#4
Foto - Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Estonya ile Türkiye arasında çok iyi ilişkiler olduğuna dikkati çeken Bakan Tsahkna, "Estonya halkı tatillerinin çoğunu Türkiye'de geçiriyor, aynı şekilde tersi de geçerli, pratik düzeyde de çok iyi ikili ilişkilere sahibiz." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Tsahkna, Estonya'nın savunmaya yoğun yatırım yaptığını ve Türkiye'nin kendilerinin ana stratejik ortaklarından biri olduğunu belirterek Kaan'la ilgili flaş gelişmeyi paylaştı. Tsahkna, "Gelecekte Türkiye'ye ait savaş uçaklarının, NATO'nun hava savunma misyonumuzun bir parçası olarak görev alacağını göreceğiz. Dolayısıyla ilişkiler mükemmel durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklere yönelik eleştirilerine işaret eden Tsahkna, "Estonya perspektifinden bakıldığında, zaten Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini konuşuyorduk. Avrupa, savunmaya çok daha yoğun yatırımlar yapmalı. Estonya, tüm Baltık ülkeleri ve Polonya bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 5,4'ünü savunmaya yatırıyor. Rusya'nın maalesef NATO için bir tehdit olduğunu anlamamız gerekiyor." dedi.

#7
Foto - Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Tsahkna, küresel ölçekteki çatışmaların birbirleriyle olan bağına dikkati çekerek, "Kuzey Kore'nin Rusya'yı doğrudan desteklediğini görüyoruz. Çin'in, Rusya'ya destek verdiğini görüyoruz. Aslında İran'ın Rusya ile çok doğrudan bir bağlantısı olduğunu müşahede ediyoruz. Bu bağlamda tüm bu farklı unsurlar birbiriyle ilişkilidir; dolayısıyla güçlü ve daha yetenekli bir NATO çok önemlidir. Ankara Zirvesi de buna en yüksek düzeyde destek sağlamaktadır." diye konuştu.

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