Dost ülkeler ‘şu motor işi çözülse de alsak’ diyordu: Avrupa ülkesi Kaan'ı resmen duyurdu

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne işaret eden Tsahkna, "Türkiye, askeri gücü, ekonomik gücü ve aynı zamanda coğrafi konumu nedeniyle çok büyük bir rol oynuyor. Ama asıl sorun Putin'in hedefini değiştirmek istememesidir. Taraflardan biri adil ve kalıcı bir barışla ilgilenmiyorsa, herhangi bir şeye arabuluculuk edecek bir pozisyon oluşamaz. Bunun yerine, şimdi stratejik sabır gösterme, yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskıyı artırma ve Ukrayna'yı destekleme zamanıdır." dedi.