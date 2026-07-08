Melih Gökçek'ten olay çıkış: NATO için gelen konuklar bu eseri hangi dangalak anlayış kapattı demiş
Ankara'da NATO Liderler Zirvesi sürerken eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'ten çok konuşulacak bir çıkış geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da NATO Liderler Zirvesi sürerken eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'ten çok konuşulacak bir çıkış geldi.
NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nin ikinci günü, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetimindeki kritik zirvede liderlerin yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
36. NATO Liderler Zirvesi sürerken Melih Gökçek'in Ankapark ile yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
Melih Gökçek yaptığı paylaşımda, "NATO Zirvesine gelen konukların en çok dikkatini çeken nokta Ankapark'ın kapalı oluşu olmuş. Birçok konuk, "Böyle müthiş bir eseri hangi dangalak anlayış kapattı' demiş. Siz olsaydınız nasıl bir tepki koyardınız?" ifadelerini kullandı.
X'te kısa sürede gündem olan sözlerin ardından birçok kullanıcı Melih Gökçek'e destek paylaşımı yaptı. Bilindiği üzere Ankapark, 2020 yılında fiilen kapatıldı. Temmuz 2022'de mahkeme kararıyla parkın Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildiği duyuruldu.
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