Melih Gökçek'ten olay çıkış: NATO için gelen konuklar bu eseri hangi dangalak anlayış kapattı demiş

Melih Gökçek yaptığı paylaşımda, "NATO Zirvesine gelen konukların en çok dikkatini çeken nokta Ankapark'ın kapalı oluşu olmuş. Birçok konuk, "Böyle müthiş bir eseri hangi dangalak anlayış kapattı' demiş. Siz olsaydınız nasıl bir tepki koyardınız?" ifadelerini kullandı.