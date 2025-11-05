'Milli park' özelliği tehlikede! Kovada Gölü’nde sessizlik çöktü

Kovada'nın Türkiye'nin eşsiz doğa harikalarından biri olduğunu belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "Kovada'nın en önemli özelliklerinden biri; göl, orman, dere ve yaban hayatı iç içedir. Bir zamanlar burada Anadolu parsı yaşıyordu, yine bir kısım yırtıcı hayvan ve çok sayıda endemik tür bulunuyordu. Doğal türlerimizden Anadolu salebi, orkideleri ve çok çeşitli börtü böcek, omurgalı omurgasız büyük bir canlı popülasyonu yaşıyordu. Türkiye'nin en değerli ve en eşsiz alanlarından biriydi. Tabii bunda gölün çok büyük etkisi vardı. Gölün kirlenmesi ve bir kısmının kurumasıyla birlikte yaban hayatı ve endemik özelliğe sahip türler de bir bir yok oluyor" dedi. Kovada Gölü'nün, kuzeyindeki Eğirdir Gölü'nün doğal bir uzantısı olduğunu ve 22 kilometrelik kanalla Eğirdir Gölü'nden beslendiğini anlatan Dr. Erol Kesici, "Eğirdir ile Kovada arasında, anne ile bebek arasındaki cenin gibi bir bağ vardır, göbek bağı ile Eğirdir Gölü'ne bağlıdır. Eğirdir Gölü'nün çok şiddetli şekilde kuruması, adeta dip suyu haline gelmesinden Kovada Gölü de etkileniyor. Eğirdir Gölü kurursa Kovada da ölür. Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık, Kovada'nın kurumasının önemli iki nedeninden biri" diye konuştu.