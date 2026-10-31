Milli Muharip Uçak Kaan'a bomba özellik: HAVELSAN sessiz sedasız geliştirdi

Biraz önce çoklu alan komuta kontrolü ve harekât zekasından bahsetmiştim. Tamamlayıcı bir unsur olarak da harekât evreni ya da Müşterek Harp Oyunu'ndan bahsetmek isterim. Bir asker olarak siz de çok iyi bilirsiniz ki; askerî planlamada riskleri sahaya çıkmadan önce en aza indirmek ve komuta kademesine karar üstünlüğü kazandırmak stratejik önemdedir. İşte biz de harekât evreni alanındaki çalışmalarımızla, Kuvvetlerimize bu stratejik simülasyonları sunmayı hedefliyoruz. Bu da komuta kademesine net bir karar üstünlüğü sağlayacak. HAVELSAN’ın gelecek vizyonunun en önemli parçası teknoloji olduğu kadar o teknolojiyi geliştirecek insan kaynağıdır. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın çok değerli bir projesi var: Millî Yetkinlik Hamlesi. Biz, Millî Yetkinlik Hamlesini Millî Teknoloji Hamlesinden bağımsız olarak görmüyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerin sürdürülebilirliği için insan kaynağını insan kıymeti olarak tanımlıyoruz. Çalışana saygı HAVELSAN’daki ilk prensibimiz. Nitelikli çalışan profilimizi güçlendirmek için eğitim süreçlerimize ivme kazandırdık. F5 Yönetici Gelişim Akademimizi kurgulayarak, çalışanlarımızın sadece teknik yetkinliklerini değil yönetimsel yetkinliklerini de üst seviyeye çıkarıyoruz. Şunu söylemem gerekir ki; HAVELSAN için gelecek, beklememiz gereken değil, hazır olmamız gereken bir gerçek. Biz bu gerçeğe hazırız ve ülkemiz adına daha güçlü bir gelecek için varız. KAYNAK: HABER7