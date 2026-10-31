Milli Muharip Uçak Kaan'a bomba özellik: HAVELSAN sessiz sedasız geliştirdi

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Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından HAVELSAN, 44 yıllık tecrübesiyle geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar Haber7'ye yaptığı açıklamalarda, "2026 yılının ilk 9 ayında toplam satışımızın yüzde 25'i oranında ihracat gerçekleştirdik. Özkaynaklı AR-GE yatırımımız ise toplam satışımıza oranla yaklaşık yüzde 10 olarak gerçekleşti" dedi. Nacar ayrıca ADVENT sisteminde 10 ülkede kullanıldığını açıkladı.
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar şunları söyledi: Türk milletinin göz bebeği kurumlarından HAVELSAN, 1982 yılında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın elektronik ihtiyaçlarını millî imkân ve kabiliyetlerle karşılamak üzere kurulmuş bir şirketimiz. Tabi, malum o yıllarda kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle ülkemize uygulanan silah ambargolarına karşı, HAVELSAN ile birlikte kardeş şirketlerimiz de kurulmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı olan HAVELSAN, geride kalan 44 yılda birçok kritik projeyi hayata geçirmiş, ordumuzun önemli askeri yazılımlarını geliştirmiş, sivil alanda güvenli altyapıları kurmuş bir şirketimizdir. 2 bin 800’den fazla çalışanımızın yüzde 80’ine yakını mühendis.
2026 yılının ilk 9 ayında toplam satışımızın yüzde 25'i oranında ihracat gerçekleştirdik. Öz kaynaklı AR-GE yatırımımız ise toplam satışımıza oranla yaklaşık yüzde 10 olarak gerçekleşti. Komuta kontrol ve savunma teknolojileri alanında çok önemli bir mühendislik yeteneğine ve bilgi birikimine sahibiz. Bu teknoloji alanında en kritik ürünümüz hiç şüphesiz ki; Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemimiz ADVENT. ADVENT’i bugün Türk Donanmasında birçok gemiye entegre ettik, etmeye devam ediyoruz. Dünya genelinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu 10 ülkede, 4 kıtada bugün ADVENT Savaş Yönetim Sistemi kullanılıyor.
Komuta kontrol teknolojilerinde bir diğer kritik ürünümüz ise Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemimiz HvBS. Yaklaşık 20 yıldır, Türk Hava Kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılıyor, Kuvvet’in ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak sistem güncelleniyor. Simülasyon teknolojileri de en güçlü olduğumuz alanlardan birisi. Hem askeri hem sivil simülatörleri millî imkanlarla geliştiriyoruz. Yurt içindeki en önemli müşterilerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları. Yakın zamanda sivil uçuş simülatörlerinin ihracatına da başladık ve yabancı menşeli bir şirketin kurduğu uçuş eğitim merkezi için simülatör geliştirdik.
Otonom teknolojiler alanında da son 5 yıldır önemli kazanımlar elde ettik. Dikey kalkış iniş yapabilen bulut altı insansız otonom araçlarımız BAHA ve BULUT, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegre çalışabilen SANCAR İnsansız Deniz Aracını ve Kara Kuvvetlerimizin insansız otonom gücü BARKAN’ı geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunduk. Bilgi ve iletişim teknolojileri de HAVELSAN’ın ana faaliyet alanları arasında yer alıyor. Yaklaşık çeyrek asır önce millî yazılımlarla katkı sunduğumuz Türkiye’nin dijital dönüşümünde, bugün KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı, MAIN Üretken Yapay Zekâ Platformu, ODAK Veri Yönetim Platformu gibi millî sistemlerle rol alıyoruz.
Türk savunma sanayii, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde büyük bir millileşme hamlesiyle, yerlilik oranımızı yüzde 80’lerin üzerine çıkardı. Bu büyük başarıda pay sahibi olan şirketlerimizden biri de HAVELSAN. Özellikle kritik güvenli yazılımların ön plana çıktığı günümüz harp ortamında, millî yazılımlar daha değerli hale gelmeye başlıyor. HAVELSAN da yazılım yetkinliği bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli stratejik ortaklarından biri durumunda. Tabii, geleceğin harekât ortamına hazırlık, Türk savunma sanayisi için kritik konu başlıklarından bir tanesi. HAVELSAN olarak; yazılım geliştirme yetkinliklerimizi, yapay zekâ, otonomi, sürü algoritmaları, simülasyon, ağ destekli harekât gibi yeteneklerimizle birleştirerek, Çoklu Alan Komuta Kontrolü, Harekât Zekâsı ve Harekât Evreni gibi geleceğin harp ortamını şekillendirecek teknolojilere dönüştürmeye başladık. Son olarak geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs 2026’da, ADVENT’e kazandırdığımız müşterek harekât resmi yeteneğini başarıyla kullandık, tatbikatta kullanılan 40’tan fazla aracı ADVENT Müşterek Harekât Resminde buluşturduk.
Günümüzde çok alanlı muharebe kavramı kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarını kapsayarak derin harekâtları zorunlu kılıyor. Bu paradigmada, robotik sistemler ve asimetrik savaş teknolojileri, komuta kontrol ağlarına entegre ediliyor. Bu nedenle, çoklu alan komuta kontrol yaklaşımı ve harekât zekâsı yaklaşımı artık birlikte ele alınıyor ve çok daha önemli hale geliyor. HAVELSAN’ın, özellikle son TURNAs 2026 Tatbikatında sergilediği kabiliyetler hem çoklu alan komuta kontrolü hem de harekât zekâsı açısından komuta kademesinin elini son derece güçlendiren bir yeteneği bize işaret ediyor. Tabi, TURNAS Tatbikatını, sadece komuta kontrol yeteneklerimiz bakımından değil, insansız otonom sistemlerdeki yeteneklerimiz bakımından da ele almak gerekir. Mesela; insansız deniz aracımız SANCAR, ADVENT entegrasyonu nedeniyle, tatbikatın denizdeki en kritik unsurlarından biri oldu.
Bu tatbikatta ayrıca, USV-12 insansız deniz aracımızın taşıdığı FPV dron, otonom kalkış yaparak temsili kıyı hedefine eğitim mühimmatı bıraktı. İcra edilen bu faaliyet, deniz ve hava unsurlarının bütünleşik kullanımını ortaya koymuş oldu. BULUT insansız hava aracımız keşif ve gözetleme yeteneğiyle harekât merkezine anlık veriler aktarırken, BARKAN insansız kara aracımız tatbikat senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri personeli ile görev icra etti. Bu kabiliyetler, HAVELSAN’ın müşterek harekât zekâsı kapsamında geldiği boyutu göstermesi bakımından önemli.
Ancak HAVELSAN’ın Türk savunma sanayisi için önemi bunlarla sınırlı değil. Simülasyon teknolojilerinde de oldukça önemli bir seviyeye ulaşmış durumdayız. Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki tüm pilotlarımız HAVELSAN’ın geliştirdiği millî simülatörlerde uçuş ve intibak eğitimlerini alıyor. Envanterdeki birçok platformun simülatörünü geliştirme kabiliyetine sahip olan HAVELSAN, son 10 yılda millî platformların simülatörlerini geliştirme konusunda da önemli bir çözüm ortağı konumunda.
ATAK, HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN, GÖKBEY, ALTAY gibi millî platformlarımızın simülatörleri HAVELSAN mühendisliği ile geliştiriliyor. Simülasyonda artık ileri teknoloji seviyesine ulaştık. Uçağa gömülü simülasyon sistemleri ile pilotların gerçek uçuş anında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu teknolojiyi ilk kez HÜRJET’e entegre ettik. Pilotlara karar desteği sağlayacak pekiştirmeli öğrenme algoritmalarını kullanarak yapay zekâyı simülasyon teknolojilerimize entegre ediyoruz. Böylece, eğitimlerde pilotlara en doğru karar desteğini sunuyoruz. Mevcut kabiliyetimizle, havadaki gerçek platformda bulunan bir pilotla yerdeki simülatörlerde bulunan başka bir pilotun entegre ve senkronize şekilde birlikte eğitim yapmasına imkân sağlıyoruz. HAVELSAN, modernizasyon projelerinde de aktif görevalıyor. Donanmamızdaki gemilerimizin ADVENT modernizasyonunun yanı sıra, Barış Kartalı Havadan Erken İhbar Uçaklarının yazılımlarının modernizasyonu da HAVELSAN’ın Türk savunma sanayi için önemini ortaya çıkaran işlerden bir tanesi. MELTEM Deniz Karakol ve Gözetleme Uçaklarımızda da HAVELSAN’ın önemli bir yazılım katkısı bulunuyor. HAVELSAN Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dijital omurgasını oluşturacak Bulut Bilişim Sistemini de inşa ediyor. Bu sistemle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm dijital altyapısı, merkezi ve müşterek hale gelmiş olacak. Biz bu kapsamda, HAVELSAN tarafından geliştirilen KOVAN ve MAIN ürünlerimizin de oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Kurumsal Kaynak Planlama bakımından KOVAN, kapalı devre bir üretken yapay zekâ platformu olması bakımından da MAIN, TSK Bulut Bilişim Sistemine ciddi katkı sağlayacaktır.
HAVELSAN, birçok farklı teknoloji başlığında oldukça önemli projeler yürütüyor. Aslında biraz önce bunlardan öne çıkanları sizlerle paylaşmıştım. Bu noktada sorunuz üzerine, daha önce pek değinmediğimiz ülkemizin de en önemli projelerinden biri olan Millî Muharip Uçak KAAN projemizdeki rolümüze atıf yapmak isterim. HAVELSAN olarak önemli bir başarı elde ettik ve KAAN'ın grafik kütüphanesini HAVELSAN olarak yerlileştirdik. Tüm geliştirmeleri, havacılık sektöründe en yüksek güvenlik standardı olarak kabul edilen Emniyet Kritik Seviyesine uygun olarak tamamladık. Bu seviye, uçuş emniyeti açısından en katı doğrulama ve geçerleme süreçlerini kapsıyor.
Millî Teknoloji Hamlesinde attığımız bu adım, HAVELSAN'ın savunma sanayimize katkısının bir göstergesidir. HAVELSAN olarak bugün, yaklaşık 30 ülkede aktif projeler yürütüyoruz. Asya-Pasifik’ten Orta Doğu’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Global ölçekte önemli bir oyuncu haline gelmeye başladık. Bu anlamda geliştirdiğimiz teknolojilerle sürdürülebilir ve güven algısı yüksek bir şirket olmaya devam etmek, hem yurt içinde hem yurt dışında en önemli vizyonumuzdur. Tabi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı bir şirket olarak önceliğimiz her zaman, millî menfaatlerimiz doğrultusunda ordumuzun, güvenlik güçlerimizin ve kritik kurumlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını en hızlı ve etkin şekilde karşılamaktır. Geleceğin harekât alanına hazır olmak şu an en önemli ödevlerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda yapay zekâ teknolojilerini mevcut sistemlerimize uyarlama ve yeni yapay zekâ teknolojileri geliştirme stratejimizi titiz bir şekilde kurguluyoruz. Dijital Birlik Teknolojimiz, insansız otonom sistemlerle insanlı birlikleri ortak bir operasyonel kabiliyette buluşturmayı hedefliyor.
Biraz önce çoklu alan komuta kontrolü ve harekât zekasından bahsetmiştim. Tamamlayıcı bir unsur olarak da harekât evreni ya da Müşterek Harp Oyunu'ndan bahsetmek isterim. Bir asker olarak siz de çok iyi bilirsiniz ki; askerî planlamada riskleri sahaya çıkmadan önce en aza indirmek ve komuta kademesine karar üstünlüğü kazandırmak stratejik önemdedir. İşte biz de harekât evreni alanındaki çalışmalarımızla, Kuvvetlerimize bu stratejik simülasyonları sunmayı hedefliyoruz. Bu da komuta kademesine net bir karar üstünlüğü sağlayacak. HAVELSAN’ın gelecek vizyonunun en önemli parçası teknoloji olduğu kadar o teknolojiyi geliştirecek insan kaynağıdır. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın çok değerli bir projesi var: Millî Yetkinlik Hamlesi. Biz, Millî Yetkinlik Hamlesini Millî Teknoloji Hamlesinden bağımsız olarak görmüyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerin sürdürülebilirliği için insan kaynağını insan kıymeti olarak tanımlıyoruz. Çalışana saygı HAVELSAN’daki ilk prensibimiz. Nitelikli çalışan profilimizi güçlendirmek için eğitim süreçlerimize ivme kazandırdık. F5 Yönetici Gelişim Akademimizi kurgulayarak, çalışanlarımızın sadece teknik yetkinliklerini değil yönetimsel yetkinliklerini de üst seviyeye çıkarıyoruz. Şunu söylemem gerekir ki; HAVELSAN için gelecek, beklememiz gereken değil, hazır olmamız gereken bir gerçek. Biz bu gerçeğe hazırız ve ülkemiz adına daha güçlü bir gelecek için varız. KAYNAK: HABER7
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