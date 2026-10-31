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Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

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Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı Mekke İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bahreyn'de düzenlenen "Manama Diyaloğu 2026" kapsamındaki "Bölgesel Güvenliğin Temelleri" oturumunun açılışında konuştu. Şeybani, bölgesel güvenlik dengelerine dikkati çekerek, "Bugün hiçbir bölge ülkesi kendi güvenliğini tek başına düşünemez. Basra Körfezi'nin güvenliği, Suriye'nin bölgesel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

#2
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Şeybani, Suriye'nin sınır ötesi milislere karşı Körfez ülkelerinin ve halklarının yanında yer aldığını ifade ederek, "Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını değerlendirmek üzere görüşmeler devam ediyor." diye konuştu. Bölgesel işbirliklerine dair ise Şeybani, Türkiye ile ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ileri düzeyde olduğunu vurguladı.

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Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Şeybani, sözlerine şöyle devam etti: "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda seçkin ve ileri düzeydedir. Suriye'nin askeri işbirliği yalnızca Türkiye ile sınırlı değildir. Arap ülkeleriyle de askeri ve güvenlik alanlarında işbirliğimiz bulunmaktadır."

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Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Suriye halkının 14 yıl boyunca karşı karşıya kaldığı zorluklara ve uluslararası desteğin önemine işaret eden Şeybani, desteğin aksamasının bölgesel tehditlerin başka ülkelere yayılmasına neden olabileceğini belirtti. Yemen'de son aylarda yaşanan olaylara işaret eden Şeybani, bu ülkenin egemenliğini ve istikrarını yeniden kazanmasını desteklediklerini belirtti.

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Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Komşu ülkelerle ilişkilerin olumlu seyir izlediğini aktaran Şeybani, Ürdün ile herhangi bir anlaşmazlıklarının bulunmadığını, aksine iki ülke arasında bütünleşmiş bir ilişki olduğunu dile getirdi. Şeybani, Suriye-Ürdün Yüksek Stratejik Konseyi'nin üçüncü toplantısının gelecek ay düzenleneceğini aktararak, sınır güvenliği ve istikrarın sağlanması amacıyla Irak, Lübnan ve Ürdün ile kapsamlı işbirliği yürüttüklerini bildirdi. Suriye'nin Körfez ülkeleri ve Ürdün ile her türlü saldırıya karşı dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Şeybani, Irak Başbakanı ile yakın zamanda gerçekleştirdikleri görüşmede, enerji akışının güvence altına alınması amacıyla petrol sevkiyatının Banyas üzerinden yeniden başlatılması seçeneğini ele aldıklarını söyledi. Bölgesel tehditlerle mücadelede ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Şeybani, şu değerlendirmelerde bulundu:

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Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

"Kaçakçılıkla mücadele, devletlerin egemenliğini koruyan ve sivillerin yaşam güvenliğini sağlayan bilgi paylaşımını ve operasyonel koordinasyonu gerektiriyor. Suriye, DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon'a katılmış ve ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı grupları ulusal devlet kurumlarına entegre ederek tarihi bir adım atmıştır."

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Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

"3,7 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ" Suriye'deki iç gelişmelere ilişkin ise Şeybani, ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik adımlar atıldığını kaydetti. Şeybani, "3,7 milyondan fazla Suriyeli evine döndü. Bu durum, yeni Suriye'nin doğuşunun açık bir kanıtıdır." dedi.

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Yorumlar

Muhammed

Bu ittifakın amacı ne? Husilere yenilen bir ittifak mı olur?

hsn

sakın iran ı almayın çünkü islam coğrafyasının israilden sonraki ikinci çıban
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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