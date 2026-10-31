Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Komşu ülkelerle ilişkilerin olumlu seyir izlediğini aktaran Şeybani, Ürdün ile herhangi bir anlaşmazlıklarının bulunmadığını, aksine iki ülke arasında bütünleşmiş bir ilişki olduğunu dile getirdi. Şeybani, Suriye-Ürdün Yüksek Stratejik Konseyi'nin üçüncü toplantısının gelecek ay düzenleneceğini aktararak, sınır güvenliği ve istikrarın sağlanması amacıyla Irak, Lübnan ve Ürdün ile kapsamlı işbirliği yürüttüklerini bildirdi. Suriye'nin Körfez ülkeleri ve Ürdün ile her türlü saldırıya karşı dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Şeybani, Irak Başbakanı ile yakın zamanda gerçekleştirdikleri görüşmede, enerji akışının güvence altına alınması amacıyla petrol sevkiyatının Banyas üzerinden yeniden başlatılması seçeneğini ele aldıklarını söyledi. Bölgesel tehditlerle mücadelede ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Şeybani, şu değerlendirmelerde bulundu: