  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Milli Muharip Uçak Kaan değişti

2024-03-20 07:40:28
Milli Muharip Uçak Kaan değişti

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak Kaan'ın boyanma sırasındaki görüntülerini "Bizim için sanat" notuyla paylaştı.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yapmıştı.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

Birden çok prototiple test uçuşlarına devam edecek olan KAAN'ın tasarımıyla ilgili de adımlar atılıyor. Yeni tasarımında aynı renklerin üzerinden geçilerek komple boyandı.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

TUSAŞ, sosyal medya hesabından "Bizim için sanat" notuyla muharip uçağın boyanma görüntüleri paylaşıldı.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yerli 5'incı nesil milli savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceğini söylemişti.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark oluşturacak.

#9
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

#10
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan değişti

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili müjdesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda konuştu. Kamu çalışanlarına müjde veren Erdoğan..
Bahçeli'nin Erdoğan'a çağrısının ardından MHP'li Yalçın'dan flaş açıklama
Siyaset

Bahçeli'nin Erdoğan'a çağrısının ardından MHP'li Yalçın'dan flaş açıklama

Gazeteci Sinan Burhan, Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çağrısına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın kend..
Gurbetçi vatandaş sığınmacı düşmanı Ümit Özdağ’ı rezil etti!
Sosyal Medya

Gurbetçi vatandaş sığınmacı düşmanı Ümit Özdağ’ı rezil etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ, gurbetçi bir vatandaştan tokat gibi sözler işitti. Özdağ, duydukları karşısında da pişkin piki..
Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke şaşırtıyor! Katar değil!
Ekonomi

Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke şaşırtıyor! Katar değil!

Merkez Bankası verilerine göre; yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, 2019-2023 döneminde 31 milyar 332 milyon..
Gündem

"Tapular Dünya Bankasına teminat olarak gösterildi" DMM'den açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildi..
Osman Gökçek deşifre etti! CHP'li Subaşı'ndan adrese teslim ihaleler...
Siyaset

Osman Gökçek deşifre etti! CHP'li Subaşı'ndan adrese teslim ihaleler...

Beyaz TV canlı yayınında konuşan AK Partili Osman Gökçek, CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı'nın ihale yolsuzluklarını de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23