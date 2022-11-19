Milli maç öncesi Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantepli deri ustası Arif Karaba, "Bu gün hava yağışlı olması nedeniyle kente fazla kişi gelmedi. Sis de çok güzel bir manzara oluşurdu. Bu havada Gaziantep bir başka güzel. Havası daha farklı oldu. Çok güzel olur gezmek için. Ilgın ılgın yağmur yağıyor. Çok keyifli olur" dedi.